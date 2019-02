§ 5.

1. Wniosek składa się w terminie do dnia:

1) 31 marca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3 i 4 lit. a i b, lub nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b;

2) 15 lipca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c.

2. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa odwzorowania cyfrowe następujących dokumentów:

1) opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzonej odpowiednio przez:

a) senat uczelni - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor,

b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent danej federacji,

c) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Nauk,

d) radę naukową instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

e) radę naukową instytutu badawczego - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

f) organ stanowiący międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

g) Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Umiejętności,

h) organ stanowiący podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba kierująca danym podmiotem;

2) dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem;

3) innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju lub za granicą;

4) oświadczenia kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;

5) oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 3.

6. Rekomendację, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może sporządzić osoba, która:

1) nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, oraz

2) nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, oraz

3) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

7. W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora wraz z wnioskiem składa się oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, i nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody.

8. Rekomendacja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może być sporządzona w języku obcym, przy czym rekomendację sporządzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo angielski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo kopią jej tłumaczenia na język polski sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

9. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 8 ust. 8:

1) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, składa każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek;

2) każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek, składa oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia;

3) wymagania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, muszą być spełnione w stosunku do każdej z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek.

10. W przypadku wniosku składanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8, wraz z wnioskiem składa się odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez kierowany przez wnioskodawcę podmiot działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły.