14.1.

wystąpienie sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, dotyczącej osoby lub obiektu, w stosunku do których Służba Ochrony Państwa lub Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania ochronne, albo terenów, obiektów lub urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu lub zarządzie Kancelarii Senatu, w stosunku do których działania ochronne prowadzi Straż Marszałkowska, oraz osób przebywających na tych terenach i w obiektach oraz w miejscach odbywania posiedzeń Zgromadzenia Narodowego, Sejmu i Senatu