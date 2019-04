§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Sąd Rejonowy w Świeciu - dla gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo i Warlubie oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

2) w pkt 4 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) Sąd Rejonowy w Lublińcu - dla miasta Lubliniec oraz gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Myszkowie - dla miasta Myszków oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Irządze, Koniecpol, Koziegłowy, Kroczyce, Lelów, Niegowa, Poraj, Przyrów, Szczekociny, Włodowice i Żarki oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

3) w pkt 9 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Sąd Rejonowy w Zgorzelcu - dla miast Zawidów i Zgorzelec oraz gmin: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec i Zgorzelec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;";

4) w pkt 11 lit. i i j otrzymują brzmienie:

"i) Sąd Rejonowy w Mysłowicach - dla miast Imielin i Mysłowice oraz gminy Chełm Śląski oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

j) Sąd Rejonowy w Pszczynie - dla gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

5) w pkt 12 lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) Sąd Rejonowy w Starachowicach - dla miasta Starachowice oraz gmin: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów i Wąchock oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

6) w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sąd Rejonowy w Głogowie - dla miasta Głogów oraz gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

7) w pkt 22:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sąd Rejonowy w Biskupcu - dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,",

b) lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) Sąd Rejonowy w Szczytnie - dla miasta Szczytno oraz gmin: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;";

8) w pkt 27 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sąd Rejonowy w Gnieźnie - dla miasta Gniezno oraz gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Pobiedziska i Trzemeszno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,".