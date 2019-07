§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548 oraz z 2019 r. poz. 603) w § 3 w pkt 12 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Sąd Rejonowy w Kielcach - dla miasta Kielce oraz gmin: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych, spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,";

2) lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodzechów, Kunów, Nowa Słupia i Waśniów oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,".