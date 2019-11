§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) towarze koncesjonowanym - należy przez to rozumieć materiał wybuchowy, broń, amunicję oraz wyrób lub technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu wybuchowego określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., ustalonym w oświadczeniu rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769);

3) numerze rozpoznawczym UN - należy przez to rozumieć numer przyporządkowany niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 2.