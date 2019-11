Rozdział 2

Szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób ich obliczania

§ 3.

1. Dla instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat wskazuje się co najmniej jeden wytwarzany w niej produkt zaliczany do sektorów lub podsektorów energochłonnych, określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

2. Dla każdego z produktów wskazanych w ramach instalacji wskazuje się:

1) wartość produkcji referencyjnej wraz ze wskazaniem wielkości produkcji dla każdego roku, na podstawie którego określono produkcję referencyjną;

2) wartość referencyjnego zużycia energii elektrycznej wraz ze wskazaniem zużycia energii elektrycznej na jego produkcję dla każdego roku, na podstawie którego określono referencyjne zużycie energii elektrycznej;

3) wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej określony w załączniku nr 2 do ustawy lub wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej;

4) poziom produkcji produktów zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w każdym roku eksploatacji instalacji, począwszy od pierwszego roku następującego po okresie referencyjnym, dla którego wyznaczana jest produkcja referencyjna, do roku, za który wnioskowane są rekompensaty;

5) poziom zużycia energii elektrycznej na produkcję produktów zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w każdym roku działania instalacji, począwszy od pierwszego roku następującego po okresie referencyjnym, dla którego wyznaczane jest referencyjne zużycie energii elektrycznej, do roku, za który wnioskowane są rekompensaty.