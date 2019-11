Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

z dnia 6 listopada 2019 r. (poz. 2314)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń;

2) sposób ewidencjonowania zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz prowadzenia ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych.

§ 2. Wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej, zwanego dalej "zaświadczeniemˮ, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał zaświadczenia otrzymuje uczestnik gry hazardowej, a odpis przechowuje podmiot urządzający grę hazardową wystawiający zaświadczenie, zwany dalej "podmiotem".

§ 4. 1. Zaświadczenie nie może zawierać skreśleń ani poprawek.

2. Druki zaświadczeń zawierające skreślenia lub poprawki podlegają anulowaniu przez podmiot. Anulowania zaświadczenia dokonuje się przez zamieszczenie na druku zaświadczenia wpisu "anulowano", daty anulowania oraz podpisu osoby uprawnionej do dokonywania anulowania, z podaniem jej imienia i nazwiska.

3. Anulowane zaświadczenie dołącza się do ewidencji zaświadczeń.

§ 5. 1. W ewidencji zaświadczeń podmiot dokonuje wpisu następujących informacji:

1) liczby porządkowej wpisu do ewidencji zaświadczeń;

2) serii i numeru druku zaświadczenia;

3) daty wystawienia lub anulowania zaświadczenia;

4) imienia i nazwiska uczestnika gry hazardowej;

5) numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adresu zamieszkania i obywatelstwa uczestnika gry hazardowej;

6) rodzaju gry hazardowej;

7) wartości wypłaconej (wydanej) wygranej;

8) imienia i nazwiska osoby upoważnionej do dokonania wpisu do ewidencji.

2. Każdy wpis do ewidencji zaświadczeń powinien zostać opatrzony podpisem osoby upoważnionej do dokonania wpisu do ewidencji.

§ 6. 1.2) Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w postaci książkowej. Ewidencja ta może być prowadzona w postaci elektronicznej.

1a.3) Karty ewidencji prowadzonej w postaci książkowej numeruje się kolejno, przeszywa oraz oznacza danymi podmiotu prowadzącego ewidencję: jego nazwą, adresem i numerem identyfikacji podatkowej.

1b.3) Ewidencję w postaci elektronicznej prowadzi się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych informacji przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;

2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności przez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w ewidencji wraz z datą dokonania tej zmiany;

5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;

6) uniemożliwiała zmianę zamieszczonych informacji bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

1c.3) Podmiot prowadzący ewidencję w postaci elektronicznej przechowuje kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zamieszczonych informacji przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności, lub w postaci wydruku.

2.4) Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla miejsca prowadzenia ewidencji zaświadczeń, zwany dalej "właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego", przed rozpoczęciem jej prowadzenia, dokonuje poświadczenia ewidencji:

1) przez zarejestrowanie i opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym - w przypadku ewidencji w postaci książkowej;

2) przez zarejestrowanie - w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej.

3. Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona za każdy rok kalendarzowy.

§ 7. 1. Niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego podmiot jest obowiązany przedstawić ewidencję zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, który poświadcza zamknięcie ewidencji.

2. Niezwłocznie po zakończeniu wykonywania działalności podmiot jest obowiązany anulować niewykorzystane druki zaświadczeń oraz przedstawić ewidencję zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, który poświadcza zamknięcie ewidencji. Przepis § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 8. Do prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych przepisy § 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Podmiot prowadzący rejestr zaświadczeń na podstawie przepisów dotychczasowych jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, anulować niewykorzystane druki zaświadczeń oraz przedstawić rejestr zaświadczeń właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, który poświadcza zamknięcie ewidencji. Przepis § 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.5)

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. poz. 2325), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2018 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 946 oraz z 2009 r. poz. 280 i 1416), które zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1540) w części dotyczącej wzoru zaświadczeń o uzyskanej wygranej, sposobu nabywania druków zaświadczeń oraz ewidencjonowania zaświadczeń, w tym prowadzenia ich rejestru, utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 22 czerwca 2010 r.

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ WYGRANEJ