§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 787, z 2004 r. poz. 404, z 2014 r. poz. 285, z 2016 r. poz. 659 oraz z 2018 r. poz. 238) w § 8 ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

"4. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania powołuje co najmniej 3-osobową komisję do zbadania uwag zawartych w odwołaniu. W skład komisji nie może wchodzić bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, od której wniesiono odwołanie. W przypadku gdy opiniowany jest członkiem związku zawodowego, do składu komisji powołuje się przedstawiciela tego związku wyznaczonego przez zakładową organizację związkową wskazaną przez opiniowanego w odwołaniu.

4a. Na zawarty w odwołaniu od opinii służbowej wniosek opiniowanego niebędącego członkiem związku zawodowego przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o powołaniu komisji wskazaną przez opiniowanego zakładową organizację związkową. Zakładowa organizacja związkowa może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 4.".