§ 2.

1. Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej "czynnościami", polega na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub rzeczy ruchomych, w tym środków transportu, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Straż Graniczna, podczas przeprowadzania czynności, może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania;

2) otwierać je w celu:

a) sprawdzenia,

b) oceny zawartości,

c) oznakowania,

d) usunięcia przedmiotu przestępstwa lub zastąpienia innymi przedmiotami w całości albo w części,

e) ujawnienia i utrwalania śladów kryminalistycznych;

3) zamykać po otwarciu przesyłki i inne rzeczy i włączać je do obrotu, przemieszczania, przechowywania lub procesu wytwarzania.

3. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone z użyciem środków technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także innych środków technicznych umożliwiających obserwowanie, w tym przez ustalanie położenia osób lub rzeczy.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby pobiera się próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.