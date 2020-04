Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508) zarządza się, co następuje:

„L. Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przysługuje mu albo nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrot tego podatku (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy). W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.”,

c) w pkt IV lit. A otrzymuje brzmienie:

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

3) użyty w § 8 w ust. 4 oraz w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt VI w lit. R, U oraz W, w różnym przypadku, wyraz „beneficjent” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „beneficjent wsparcia”;

§ 2.

Do wniosków o udzielenie finansowego wsparcia złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1 oraz pkt VI lit. X załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI lit. X załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnioskodawca składa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.