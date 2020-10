§ 2.

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) instrukcje wykonawcze - dokumenty opracowane przez podmiot wnioskujący o przeprowadzenie procesu certyfikacji, które zawierają informacje wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5, w tym metody, warunki i ograniczenia wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych;

2) przedłużenie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi przed upływem terminu ważności dotychczasowego certyfikatu na okres następujący bezpośrednio po tym terminie;

3) wznowienie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi po upływie terminu ważności dotychczasowego certyfikatu albo po zawieszeniu takiego certyfikatu.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o niezgodności:

1) w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO. GEN.350 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 965/2012";

2) w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA. GEN.350 załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1178/2011";

3) w odniesieniu do obszaru lotnisk - rozumie się przez to nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 139/2014";

4) w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej - rozumie się przez to ustalenia, o których mowa w pkt 21.A.125B i 21.A.158 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 748/2012";

5) w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu dla:

a) organizacji obsługi technicznej - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.619 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1321/2014", albo niezgodności, o których mowa w pkt 145.A.95 załącznika II do tego rozporządzenia,

b) organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.716 i M.A.905 załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014 lub pkt T.A.716 załącznika Va do rozporządzenia nr 1321/2014, pkt ML.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 albo pkt CAMO.A.150 załącznika Vc do rozporządzenia nr 1321/2014,

c) organizacji kompleksowej zdatności do lotu - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt M.A.905 załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014, pkt ML.A.907 załącznika Vb do rozporządzenia nr 1321/2014 oraz pkt CAO.A.115 załącznika Vd do rozporządzenia nr 1321/2014;

6) w odniesieniu do organizacji szkolących mechaników - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014;

7) w odniesieniu do obszaru zarządzania ruchem lotniczym lub służb żeglugi powietrznej - rozumie się przez to niezgodności, o których mowa w pkt ATM/ANS.AR.C.050 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym / służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2017/373";

8) w zakresie nieuregulowanym w pkt 1-7 - rozumie się przez to niezgodności klasyfikowane jako:

a) niezgodność poziomu 1 - stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagająca natychmiastowego usunięcia jej przyczyn i skutków,

b) niezgodność poziomu 2:

- która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym, i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", programie naprawczym albo w protokole kontroli,

- o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa, i wymaga usunięcia jej przyczyn i skutków w terminie określonym w zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym albo w protokole kontroli,

c) niezgodność odpowiadająca kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy.