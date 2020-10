§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego, na którym chciałby pełnić zawodową służbę wojskową, może również złożyć żołnierz odbywający czynną służbę wojskową, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374), na potrzeby korpusu szeregowych, spełniający warunki do powołania do tej służby. Wniosek składa się do organu właściwego do powołania do zawodowej służby wojskowej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, udostępnia żołnierzowi wykaz wolnych stanowisk służbowych, na których mógłby pełnić zawodową służbę wojskową. Dowódca zapoznaje żołnierza, któremu udostępniono wykaz, z warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, po wyrażeniu przez żołnierza woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym niezwłocznie informuje o tym dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe.

4. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, przeprowadza z żołnierzem rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna może odbyć się z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

5. Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 14 pkt 6. Przepisy § 10 ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.

6. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ubiega się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, informuje żołnierza, dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, oraz właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 5, lub braku takiej zgody.

7. Właściwy wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz po złożeniu przez żołnierza wniosku, o którym mowa w ust. 1, kieruje tego żołnierza za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni czynną służbę wojskową, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Przepisy § 10 ust. 14, 15 i 17 stosuje się odpowiednio.";

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10a ust. 1, organ wojskowy wskazany w art. 10 ustawy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej, który następnie przesyła organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe, jeżeli sam nie jest tym organem. Przepisy § 11 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

2. Wydanie rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej może nastąpić w trakcie odbywania przez żołnierza czynnej służby wojskowej, z tym że dzień stawienia się do pełnienia zawodowej służby wojskowej nie może nastąpić przed dniem ukończenia zaplanowanego okresu pełnienia czynnej służby wojskowej i uzyskania przez tego żołnierza statusu żołnierza rezerwy.

3. Zwolnienie żołnierza z pełnienia czynnej służby wojskowej przed jego powołaniem do zawodowej służby wojskowej nie przerywa biegu czynności związanych z tym powołaniem.

4. Przepisy § 12 ust. 1 i 3 oraz § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.";

3) w § 12 uchyla się ust. 2.