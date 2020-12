§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 223) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "świń" dodaje się przecinek oraz wyrazy "lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. "Zachowanie lokalnych ras świń" pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.2)), zwanego dalej "wariantem 7.4." ",

b) w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie "świń" dodaje się wyrazy "lub zostało zrealizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4.",

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Uznaje się, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4., jeżeli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do dnia złożenia tego wniosku, podmiot ten albo jego małżonek złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 7.4. oraz przyznano temu podmiotowi albo jego małżonkowi:

1) tę płatność albo

2) płatność ta została przyznana za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

2) w § 5:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz:

- w pkt 3 po wyrazie "rolnego" dodaje się wyrazy "położonego na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:

"3a) przebudowie lub remoncie na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub

3b) budowie lub przebudowie, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia, na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, magazynu do przechowywania słomy dla świń, w przypadku chowu lub hodowli świń na ściółce, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na słomę:

a) o wymiarach powyżej 35 m2 oraz rozpiętości konstrukcji większej niż 4,80 m,

b) wyposażonego w dwie zamykane bramy wjazdowe oraz dwa zamykane wejścia,

c) do którego dostęp zostanie zabezpieczony ogrodzeniem wykonanym zgodnie z wymaganiami, jakie zostały określone dla ogrodzenia chlewni, o których mowa w pkt 1 lit. f-h, lub

3c) zakupie i posadowieniu na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, o pojemności dostosowanej do liczby świń w gospodarstwie i zapotrzebowania tych świń na paszę, lub",

b) dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Pojemność magazynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3b, oblicza się jako iloczyn sumy świń w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, oraz rocznego zapotrzebowania tych świń na słomę wykorzystywaną na ściółkę wyrażonego w m3.

3. Pojemność silosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3c, oblicza się jako iloraz sumy rocznego spożycia paszy przez świnie, wyrażonego w tonach, oraz liczby 26.

4. Sumę świń w gospodarstwie ustala się jako sumę świń sprzedanych, padłych oraz poddanych ubojowi na użytek własny, ustaloną na podstawie danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w § 2 ust. 8, w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.";

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 1-3 i 6, w § 6a, w § 7 w ust. 1 w pkt 1-1b, w § 7a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 12 w ust. 2 w pkt 2 w lit. a w części wspólnej wyliczenia i w lit. b oraz w pkt 6, w § 15 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 3 w pkt 1, w ust. 5 i w ust. 7 w pkt 1, w § 17 w ust. 3 w pkt 1, w § 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 22 w ust. 1 w pkt 3 oraz w § 24 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "§ 5" dodaje się wyrazy "ust. 1";

4) w § 7:

a) w ust. 1 po pkt 1b dodaje się pkt 1c-1e w brzmieniu:

"1c) przebudowy lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, w tym zakupu i montażu urządzeń do dezynfekcji obuwia, szaf do przechowywania odzieży roboczej, umywalek lub pryszniców, wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej, kosztami rozbiórki lub utylizacji pochodzących z rozbiórki materiałów szkodliwych, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3a;

1d) budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3b;

1e) zakupu i wykonania robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie - w przypadku operacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3c;",

b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) nabycia agregatów do bielenia.";

5) w § 9:

a) w ust. 1 liczbę "30" zastępuje się liczbą "7",

b) w ust. 3 liczbę "30" zastępuje się liczbą "60";



6) w § 12:



a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo numer identyfikacyjny spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, w przypadku wspólnika spółki cywilnej;",

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dane małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 2, jeżeli zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. zrealizował małżonek;",



b) w ust. 2:

- w pkt 2 w lit. b w części wspólnej wyliczenia średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c-e w brzmieniu:

"c) opis zakresu planowanych do wykonania robót i rysunki niecki dezynfekcyjnej, zawierające jej wymiary, umożliwiające ustalenie planowanych do wykonania robót - w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

d) opis zakresu planowanych do wykonania robót i rysunki pomieszczenia do zdezynfekowania się osób, które zajmują się obsługą świń, zawierające jego wymiary i jego rozplanowanie wewnątrz budynku, umożliwiające ustalenie planowanych do wykonania robót - w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3a,

e) opis zakresu planowanych do wykonania robót wraz z opisem silosu zawierającym jego wymiary, umożliwiające ustalenie planowanych do wykonania robót - w przypadku gdy rolnik realizuje operację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3c;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo spółce cywilnej, której jest wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał tego wniosku;",

- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję, na której realizację jest wymagane takie zgłoszenie;";

7) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony:

1) w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, lub

2) w sposób określony w § 11 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2, albo w art. 42b ust. 2 ustawy

- Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.",

b) uchyla się ust. 2;

8) w § 15 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. - przyznaje się 6 punktów.";

9) w § 16 w ust. 1:

a) w pkt 1 po wyrazach "pkt 1" dodaje się wyrazy "i 3",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kosztorysie inwestorskim dołączonym do wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku kryterium określonego w § 15 ust. 2 pkt 2;";

10) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest aktualizowana w przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie rzadziej niż co:

1) 20 dni - w terminie:

a) 3 miesięcy - w przypadku operacji, o których mowa w § 5 ust. 1,

b) 4 miesięcy - w przypadku operacji, o której mowa w § 6

- od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1;

2) 90 dni - po upływie terminów, o których mowa w pkt 1.";

11) w § 22 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.";

12) w § 23 uchyla się ust. 1 i 2;

13) w § 24 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie.