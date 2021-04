Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. (poz. 588)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

I. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu

1. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania Funduszu

Zakres danych zawartych we wprowadzeniu do rocznego sprawozdania Funduszu obejmuje w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Funduszu oraz podstawę prawną prowadzenia działalności;

2) informację, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Fundusz działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania;

3) stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów;

4) dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym bieżącego roku obrotowego lub w funduszu z aktualizacji wyceny lub w nierozliczonym wyniku z lat ubiegłych;

5) dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania zmiany sposobu jego sporządzania wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu;

6) szczegółowe informacje o funduszach wyodrębnionych, których rachunki obsługuje Fundusz.

2. Bilans

Aktywa

A. Wartości niematerialne i prawne

B. Lokaty funduszy własnych UFG

1. Lokaty funduszu statutowego

1.1. Nieruchomości

1.2. Akcje, udziały oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty w funduszach inwestycyjnych

1.3. Dłużne papiery wartościowe

1.4. Lokaty terminowe w bankach

1.5. Pożyczki udzielone tytułem zwrotnej pomocy finansowej

1.6. Pozostałe lokaty

2. Lokaty funduszu pomocowego

2.1. Pożyczki udzielone tytułem zwrotnej pomocy finansowej

2.2. Dłużne papiery wartościowe

2.3. Lokaty terminowe w bankach

2.4. Pozostałe lokaty

C. Lokaty funduszy wyodrębnionych

1. Lokaty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Lokaty Turystycznego Funduszu Pomocowego

D. Należności

1. Należności od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek

2. Dochodzone regresy

3. Dochodzone roszczenia z tytułu opłat

4. Należności na rzecz funduszy wyodrębnionych

5. Należności z tytułu rozliczeń wewnętrznych pomiędzy Funduszem a funduszami wyodrębnionymi

6. Pozostałe należności z tytułu prowadzonej działalności statutowej

7. Należności publicznoprawne

8. Pozostałe należności

E. Rzeczowe składniki aktywów

F. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1. Środki pieniężne:

1.1. funduszy wyodrębnionych

1.2. pozostałe

2. Pozostałe aktywa finansowe

G. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Razem

Pasywa

A.1. Fundusze własne

1. Fundusz statutowy

2. Fundusz pomocowy

3. Fundusz z aktualizacji wyceny

4. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych

5. Zysk (strata) netto bieżącego okresu

A.2. Fundusze wyodrębnione

1. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

2. Turystyczny Fundusz Pomocowy

B. Rezerwy ubezpieczeniowe:

1. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość rent z tytułu:

1.1. szkód z ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Pozostałe rezerwy ubezpieczeniowe z tytułu zobowiązań przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

C. Pozostałe rezerwy

1. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia dla pracowników

2. Inne rezerwy

D. Zobowiązania i fundusze specjalne

1. Zobowiązania do wypłaty z tytułu:

1.1. szkód z ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Zobowiązania z tytułu likwidacji szkód oraz windykacji regresów i windykacji opłat

3. Zobowiązania funduszy wyodrębnionych

4. Zobowiązania z tytułu rozliczeń wewnętrznych pomiędzy Funduszem a funduszami wyodrębnionymi

5. Inne zobowiązania dotyczące działalności statutowej

6. Zobowiązania publicznoprawne

7. Pozostałe zobowiązania

8. Fundusze specjalne

E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Razem

3. Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej

1. Składki przeznaczone na cele statutowe

1.1. z ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Składki przeznaczone na obsługę informatycznej bazy danych od zakładów ubezpieczeń

3. Opłaty

4. Regresy

5. Zwroty od syndyków

6. Przychody z oprocentowania pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

7. Przychody z oprocentowania zwrotnej pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu

8. Pozostałe przychody z działalności statutowej

B. Koszty działalności statutowej

1. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu:

1.1. ubezpieczeń obowiązkowych

1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

1.3. upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

2. Koszty windykacji regresów i opłat

3. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych:

3.1. rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu:

3.1.1. szkód z ubezpieczeń obowiązkowych

3.1.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

3.1.3. szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3.2. zmiana stanu pozostałych rezerw ubezpieczeniowych z tytułu roszczeń przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

4. Koszty ośrodka informacji

5. Koszty informatycznej bazy danych

6. Ujemny wynik z aktualizacji odpisów i umorzeń z tytułu:

6.1. dochodzonych regresów

6.2. dochodzonych opłat

6.3. dochodzonych zwrotów od syndyków

6.4. dochodzonych pozostałych aktywów

7. Pozostałe koszty działalności statutowej

C. Wynik działalności statutowej (A - B)

D. Koszty administracyjne działalności Funduszu

1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów i energii

3. Usługi obce

4. Wynagrodzenia

5. Narzuty na wynagrodzenia

6. Pozostałe koszty

E. Wynik z działalności lokacyjnej funduszu statutowego

1. Przychody z lokat

2. Koszty działalności lokacyjnej

F. Wynik z pozostałej działalności

1. Pozostałe przychody

2. Pozostałe koszty

3. Inne koszty

G. Wynik finansowy Funduszu

4. Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu (z wyłączeniem środków funduszy wyodrębnionych)

A. Przepływy netto z działalności statutowej Funduszu

A.1. Wpływy z działalności statutowej Funduszu

1. Wpływy ze składek z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych

2. Wpływy ze składek z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3. Wpływy ze składek przeznaczonych na obsługę informatycznej bazy danych

4. Wpływy z opłat

5. Wpływy z regresów

6. Otrzymane zwroty od syndyków

7. Zwroty odszkodowań wypłaconych

8. Wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

9. Wpływy z tytułu zwrotu pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu

10. Pozostałe wpływy z działalności statutowej

A.2. Wydatki z działalności statutowej Funduszu

1. Zwroty składek przeznaczonych na fundusz statutowy

2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu:

2.1. ubezpieczeń obowiązkowych

2.2. szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe

2.3. upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń

3. Wydatki z tytułu windykacji regresów i opłat

4. Wydatki na obsługę ośrodka informacji

5. Wydatki na obsługę informatycznej bazy danych

6. Wydatki na administrację Funduszu

7. Wydatki na obsługę wyodrębnionych funduszy

8. Pozostałe wydatki na działalność statutową

A.3. Przepływy netto z działalności statutowej Funduszu (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej Funduszu

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej Funduszu

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Wpływy z odsetek lokat funduszu statutowego

3. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu statutowego

4. Pozostałe wpływy z lokat funduszu statutowego

5. Wpływy z odsetek od pozostałych lokat funduszu pomocowego

6. Zwroty pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego

7. Wpływy ze sprzedaży lokat funduszu pomocowego

8. Pozostałe wpływy z lokat funduszu pomocowego

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej Funduszu

1. Wydatki na nabycie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Wydatki na nabycie lokat funduszu statutowego

3. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu statutowego

4. Pożyczki udzielone z funduszu pomocowego

5. Wydatki na nabycie lokat funduszu pomocowego

6. Pozostałe wydatki na lokaty funduszu pomocowego

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Funduszu (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej Funduszu

C.1. Wpływy z działalności finansowej Funduszu

1. Wpływy ze składek przeznaczonych na fundusz pomocowy

2. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej Funduszu

1. Zwrócone składki z funduszu pomocowego

2. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Funduszu, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne Funduszu na początek okresu

G. Środki pieniężne Funduszu na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

5. Rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

A.1. Wpływy z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Składki przedsiębiorców na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Kwoty przekazane przez marszałka województwa tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej

3. Kwoty uzyskane od organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych tytułem zwrotu wypłaconych kwot

4. Kwoty uzyskane z masy upadłości organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

5. Pozostałe wpływy z działalności operacyjnej

A.2. Wydatki z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Wydatki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej

2. Zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną

3. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz

4. Pozostałe wydatki na działalność operacyjną

A.3. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2. Otrzymane odsetki od lokat terminowych założonych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa nabytych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

4. Otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe podmioty nabytych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

5. Kwoty otrzymane tytułem spłaty zwrotnej pomocy finansowej udzielonej Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu

6. Otrzymane odsetki od udzielonej Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu zwrotnej pomocy finansowej

7. Wpływy z realizacji lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

8. Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Wydatki na założenie lokat terminowych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Wydatki na nabycie obligacji skarbowych ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Kwoty przekazane tytułem udzielonej Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu zwrotnej pomocy finansowej ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

4. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

C.1. Wpływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Środki uzyskane z pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Środki uzyskane z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

3. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

1. Zwrócone środki z pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

2. Zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Spłata zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

4. Zapłacone odsetki od zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz

5. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na początek okresu

G. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

6. Rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Pomocowego

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

A.1. Wpływy z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Wniesione wpłaty organizatorów turystyki

2. Wniesione opłaty organizatorów turystyki

3. Otrzymane od organizatorów turystyki składki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego

4. Wpłaty tytułem pokrycia kosztów realizacji przez Fundusz wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów

5. Otrzymane raty tytułem zwrotu uprzednio dokonanych wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 17 ustawy COVID-19

6. Pozostałe wpływy z działalności operacyjnej

A.2. Wydatki na działalność operacyjną Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Wypłaty dla organizatorów turystyki w przypadku zajścia szczególnych okoliczności

2. Wpłaty i opłaty zwrócone do organizatorów turystyki w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

3. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego

4. Wydatki na koszty realizacji wypłat ze środków Turystycznego Funduszu Zwrotów

5. Kwoty przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub bezpośrednio do Skarbu Państwa

6. Pozostałe wydatki na działalność operacyjną

A.3. Przepływy netto z działalności operacyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego (A.1 - A.2)

B. Przepływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

B.1. Wpływy z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Otrzymane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2. Otrzymane odsetki od depozytów terminowych założonych ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

3. Otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa nabytych ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

4. Otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe podmioty, a nabytych ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

5. Wpływy z realizacji lokat Turystycznego Funduszu Pomocowego

6. Pozostałe wpływy z działalności inwestycyjnej środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

B.2. Wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Wydatki na założenie depozytów terminowych ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

2. Wydatki na nabycie obligacji skarbowych ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego

3. Pozostałe wydatki z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego

B.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego (B.1 - B.2)

C. Przepływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Pomocowego

C.1. Wpływy z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Środki uzyskane z pożyczek i kredytów

2. Środki uzyskane z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

3. Pozostałe wpływy z działalności finansowej

C.2. Wydatki z działalności finansowej Turystycznego Funduszu Pomocowego

1. Zwrócone środki z pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego

2. Zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego

3. Kwoty przekazane tytułem spłaty zwrotnego finansowania udzielonego ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

4. Zapłacone odsetki od zwrotnego finansowania udzielonego ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

5. Pozostałe wydatki na działalność finansową

C.3. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Turystycznego Funduszu Pomocowego (C.1 - C.2)

D. Przepływy pieniężne netto Turystycznego Funduszu Pomocowego (A.3 + B.3 + C.3)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych na Turystycznym Funduszu Pomocowym, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Pomocowym na początek okresu

G. Środki pieniężne na Turystycznym Funduszu Pomocowym na koniec okresu, w tym:

- o ograniczonej możliwości dysponowania

7. Informacja dodatkowa dotycząca działalności Funduszu

Informacje dotyczące działalności Funduszu obejmują w szczególności:

1. Informacje:

1) o znaczących zdarzeniach:

a) które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu,

b) dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu za rok obrotowy,

c) dotyczących roku obrotowego, mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego;

2) dane liczbowe zapewniające porównywalność danych rocznego sprawozdania z działalności Funduszu za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach, pozycjach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat oraz informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia faktycznej sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego, w tym:

1) informacje o wartościach niematerialnych i prawnych:

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych przypadających na fundusze wyodrębnione,

b) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach dokonanych w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem wartości niematerialnych i prawnych ośrodka informacji, informatycznej bazy danych oraz wartości niematerialnych i prawnych przypadających na fundusze wyodrębnione;

2) informacje o działalności lokacyjnej:

a) szczegółowe informacje o rodzajach lokat, w tym oddzielnie dla każdego z funduszy wyodrębnionych,

b) wskazanie wartości godziwej, ceny nabycia oraz wartości bilansowej lokat z pozycji B i C w podziale na rodzaje lokat,

c) instrumenty finansowe w podziale na typy emitentów (emitowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz komercyjne, w tym odrębnie gwarantowane przez Skarb Państwa), zaś lokaty terminowe w podziale na banki,

d) wyodrębnienie instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

e) udzielone pożyczki w podziale na kapitał i odsetki;

3) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w pozycji D aktywów:

a) w podziale na kwoty brutto i wartość odpisów aktualizujących,

b) wg terminów wymagalności,

c) w odniesieniu do należności brutto od zakładów ubezpieczeń z tytułu składek, w podziale na za kłady ubezpieczeń,

d) w odniesieniu do należności wykazywanych w pozycji D.1 w podziale na działy ubezpieczeń;

4) informacje o rzeczowych składnikach aktywów:

a) w podziale na wartość brutto i umorzenie, z wydzieleniem rzeczowych składników przypadających na poszczególne fundusze wyodrębnione,

b) zwiększenia i zmniejszenia dokonane w okresie sprawozdawczym, z wydzieleniem rzeczowych składników ośrodka informacji, informatycznej bazy danych oraz rzeczowych składników przypadających na poszczególne fundusze wyodrębnione;

5) w zakresie funduszy własnych dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, funduszu pomocowego i funduszu z aktualizacji wyceny oraz o sposobie rozliczenia wyniku finansowego;

6) w odniesieniu do pozycji B pasywów bilansu - dane w podziale na działy ubezpieczeń;

7) w odniesieniu do pozycji B.1.1 - B.1.3 - wyodrębnienie wartości rezerw na skapitalizowaną wartość rent;

8) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazanych w pozycji D pasywów bilansu, w tym w odniesieniu do pozycji D.1 pasywów bilansu - dane w podziale na działy ubezpieczeń;

9) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

a) przychody wykazane w pozycji A.1.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy,

b) przychody wykazane w pozycji A.1 oraz A.2 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na działy ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zakłady ubezpieczeń;

10) strukturę rodzajową bezpośrednich kosztów ośrodka informacji wykazanych w pozycji B.4 rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzację wraz z amortyzacją oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce i pozostałe koszty;

11) strukturę rodzajową kosztów informatycznej bazy danych wykazanych w pozycji B.5 rachunku zysków i strat Funduszu, w tym odrębnie amortyzację wraz z amortyzacją oprogramowania systemu bazy danych ośrodka informacji, wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce i pozostałe koszty;

12) strukturę kosztów administracyjnych wykazanych w pozycji D rachunku zysków i strat;

13) informacje o łącznej kwocie wypłaconych przez Fundusz wynagrodzeń brutto wykazanych w pozycji D.4 rachunku zysków i strat Funduszu, z podziałem na wynagrodzenia pracowników i organów Funduszu;

14) wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń wykazanych w pozycji B.1 rachunku zysków i strat Funduszu w podziale na działy ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z uwzględnieniem:

a) odszkodowań wypłaconych jednorazowo, w tym odrębnie wypłatę jednorazowego świadczenia w wartości skapitalizowanej renty,

b) świadczeń okresowych (renty),

c) kosztów likwidacji szkód - z wyodrębnieniem kwot odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i świadczenia;

15) liczbę oraz wartość likwidowanych szkód oraz wypłaconych odszkodowań i świadczeń wykazanych w pozycji B.1 rachunku zysków i strat Funduszu, w podziale na lata kalendarzowe zgłoszenia szkody lub jej przejęcia przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;

16) liczbę oraz wartość obsługiwanych rent wykazanych w pozycji B.1.2 rachunku zysków i strat Funduszu, w podziale na lata kalendarzowe zgłoszenia roszczenia o wypłatę renty;

17) strukturę rodzajową kosztów likwidacji szkód;

18) liczbę prowadzonych i zakończonych postępowań regresowych, w podziale na ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, a w przypadku regresów z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w wyniku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń - w podziale na zakłady ubezpieczeń;

19) strukturę rodzajową kosztów windykacji regresów i kosztów windykacji opłat wykazanych w pozycji B.2 rachunku zysków i strat Funduszu;

20) liczbę stwierdzonych przez podmioty do tego obowiązane i uprawnione przypadków niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz wysokość szacowanych roszczeń z tego tytułu;

21) informacje o liczbie spraw sądowych wszczętych przeciwko Funduszowi i spraw z powództwa Funduszu oraz wielkości zgłoszonych roszczeń;

22) informacje dotyczące zwrotnej pomocy finansowej;

23) analizę stanu finansów Funduszu, stanowiącą podstawę do określenia przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu.

II. Roczna informacja dotycząca działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Informacje dotyczące działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego obejmują w szczególności:

1) informacje o stanie środków na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym na dzień bilansowy oraz lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

2) informacje o wysokości oprocentowania na dzień bilansowy:

a) środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym,

b) depozytów terminowych utworzonych ze środków na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym,

c) pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

d) zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz;

3) informacje o rentowności lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

4) informacje o wartości wpływów i wydatków zrealizowanych w roku obrotowym w podziale na wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej;

5) informacje o liczbie podmiotów, które złożyły w roku obrotowym deklaracje składek, oraz o łącznej wartości składek wpłaconych przez te podmioty w roku obrotowym;

6) informacje o liczbie podmiotów, które zalegają z zapłatą składek na dzień bilansowy z tytułu złożonych deklaracji;

7) informacje o łącznym stanie należności wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kwot zadeklarowanych, lecz niewpłaconych do dnia bilansowego oraz w podziale na terminy wymagalności do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy, powyżej 1 roku;

8) informacje o liczbie podmiotów, które posiadają nadpłatę składek na dzień bilansowy z tytułu złożonych deklaracji, oraz o łącznym stanie zobowiązań Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na dzień bilansowy z tytułu kwot nadpłaconych;

9) informacje o liczbie dyspozycji wypłat złożonych w roku obrotowym oraz o wartości środków wypłaconych z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadających części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu;

10) informacje o wysokości roszczeń przekazanych w roku obrotowym Funduszowi przez marszałków województw lub wskazane przez nich jednostki, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadających części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu - ze wskazaniem, które zostały zaspokojone, a które nie zostały zaspokojone do dnia bilansowego;

11) informacje o łącznej wysokości roszczeń przekazanych w roku obrotowym Funduszowi i niezaspokojonych do dnia bilansowego przez marszałków województw lub wskazane przez nich jednostki, przypadających na poszczególnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, których niewypłacalności dotyczyły - w podziale na następujące tytuły:

a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,

c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadających części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu

- w podziale na lata zgłoszenia roszczeń;

12) informacje o udzielonym w roku obrotowym przez Fundusz zwrotnym finansowaniu Funduszu oraz innych pożyczkach i kredytach udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, ich wysokości i terminie, na który zostały udzielone, jak również o stanie zobowiązań na dzień bilansowy, w tym z tytułu zwrotnego finansowania wraz ze wskazaniem, jaki stanowi procent lokat funduszu statutowego, w podziale na nominał i odsetki;

13) informacje o udzielonym w roku obrotowym zwrotnym finansowaniu ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jego wysokości i terminie, na który zostało udzielone, jak również o aktualnej wartości na dzień bilansowy zwrotnego finansowania wraz ze wskazaniem, jaki stanowi procent lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w podziale na nominał i odsetki;

14) informacje o stanie rozrachunków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (należności/zobowiązania wewnętrzne) pomiędzy Funduszem a Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym;

15) informacje o liczbie wniosków, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, skierowanych w roku obrotowym przez Fundusz do marszałków województw o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz o zakaz wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat;

16) informacje o strukturze rodzajowej kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego poniesionych w roku obrotowym przez Fundusz, w tym koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty szkoleń, koszty usług obcych (w tym związanych z utrzymaniem systemów informatycznych, usług doradczych i prawnych, audytu bezpieczeństwa informacji) oraz koszty stałe utrzymania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

17) informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu z działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

18) informacje o liczbie spraw sądowych wszczętych przeciwko Funduszowi dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i spraw z powództwa Funduszu dotyczących Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz wielkości zgłoszonych roszczeń;

19) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w okresie sprawozdawczym w podziale na:

a) zwiększenia z tytułu składek od przedsiębiorców, przychodów z lokat oraz pozostałych zwiększeń,

b) zmniejszenia z tytułu: poniesionych kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, poniesionych kosztów zwrotów wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, poniesionych kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz, kosztów odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek oraz zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz, kosztów obsługi kredytów i pożyczek, pozostałych kosztów.

III. Roczna informacja dotycząca działalności Turystycznego Funduszu Pomocowego

Informacje dotyczące działalności Turystycznego Funduszu Pomocowego obejmują w szczególności:

1) informacje o stanie środków na Turystycznym Funduszu Pomocowym na dzień bilansowy oraz lokat Turystycznego Funduszu Pomocowego;

2) informacje o wysokości oprocentowania na dzień bilansowy:

a) środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Pomocowym,

b) depozytów terminowych utworzonych ze środków na Turystycznym Funduszu Pomocowym,

c) pożyczek i kredytów udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego,

d) zwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;

3) informacje o rentowności lokat Turystycznego Funduszu Pomocowego;

4) informacje o wartości wpływów i wydatków zrealizowanych w roku obrotowym w podziale na wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej;

5) informacje o liczbie organizatorów turystyki, którzy złożyli w roku obrotowym wniosek, oraz o łącznej wartości wpłat i składek wpłaconych przez te podmioty w roku obrotowym;

6) informacje o liczbie organizatorów turystyki, którzy zalegają z zapłatą składek na dzień bilansowy określonych na podstawie przekazanej do Funduszu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o wysokości należnej składki;

7) informacje o łącznym stanie należności Turystycznego Funduszu Pomocowego z tytułu kwot zadeklarowanych, lecz niewpłaconych do dnia bilansowego oraz w podziale na terminy wymagalności do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy, powyżej 1 roku;

8) informacje o liczbie wniosków złożonych w roku obrotowym oraz wartości środków wypłaconych z Turystycznego Funduszu Pomocowego;

9) informacje o udzielonym w roku obrotowym zwrotnym finansowaniu oraz innych pożyczkach i kredytach udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, ich wysokości i terminie, na który zostały udzielone, jak również o stanie zobowiązań na dzień bilansowy, w tym z tytułu zwrotnego finansowania wraz ze wskazaniem, jaki stanowi procent lokat funduszu statutowego, w podziale na nominał i odsetki;

10) informacje o stanie rozrachunków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego (należności/zobowiązania wewnętrzne) między Turystycznym Funduszem Pomocowym a Funduszem;

11) informacje o strukturze rodzajowej kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego poniesionych w roku obrotowym przez Fundusz, w tym koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty szkoleń, koszty usług obcych (w tym związanych z utrzymaniem systemów informatycznych, usług doradczych i prawnych, audytu bezpieczeństwa informacji) oraz koszty stałe utrzymania Turystycznego Funduszu Pomocowego;

12) informacje o strukturze rodzajowej kosztów realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów poniesionych w roku obrotowym przez Fundusz, w tym koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty usług obcych (w tym związanych z utrzymaniem systemów informatycznych, usług doradczych i prawnych, audytu bezpieczeństwa informacji) oraz koszty stałe realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów;

13) informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu z działalności Turystycznego Funduszu Pomocowego;

14) informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach Turystycznego Funduszu Pomocowego w okresie sprawozdawczym w podziale na:

a) zwiększenia z tytułu wpłat i składek od organizatorów turystyki, przychodów z lokat oraz pozostałych zwiększeń,

b) zmniejszenia z tytułu: poniesionych kosztów wypłat dla organizatorów turystyki, poniesionych kosztów obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego przez Fundusz, ponoszonych kosztów realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów, kosztów zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz, kosztów obsługi kredytów i pożyczek oraz pozostałych kosztów;

15) informację dotyczącą realizacji zadań Funduszu dotyczących realizowanych wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów, w tym:

a) dane o liczbie podróżnych, którzy otrzymali w okresie sprawozdawczym wypłatę z Turystycznego Funduszu Zwrotów, o których mowa w art. 15ka ust. 17 ustawy COVID, oraz dane o łącznej kwocie wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych,

b) dane o liczbie organizatorów turystyki wezwanych do zwrotu otrzymanych wypłat w przypadku, o którym mowa w art. 15ka ust. 29 ustawy COVID, oraz dane o faktycznie otrzymanych zwrotach w okresie sprawozdawczym;

16) liczbowe zestawienie spraw dotyczących złożonych wniosków podróżnych o wypłatę z Turystycznego Funduszu Zwrotów, w tym: sprawy zgłoszone w okresie sprawozdawczym, zakończone dokonaniem wypłaty przez Fundusz, zakończone odmową wypłaty oraz liczbę spraw w toku na koniec okresu;

17) liczbowe zestawienie spraw dotyczących złożonych wniosków organizatorów turystyki o wypłatę na rzecz podróżnych z Turystycznego Funduszu Zwrotów, w tym: liczbę wniosków zgłoszonych w okresie sprawozdawczym, liczbę wniosków zrealizowanych częściowo lub całkowicie, liczbę wniosków rozpatrzonych negatywnie w okresie sprawozdawczym, liczbę wniosków w toku na koniec okresu;

18) liczbowe zestawienie spraw dotyczących wniosków o wypłatę z Turystycznego Funduszu Pomocowego złożonych bezpośrednio przez podróżnych w systemie teleinformatycznym, w tym: liczb ę wniosków zgłoszonych w okresie sprawozdawczym, liczbę wniosków zrealizowanych częściowo lub całkowicie, liczbę wniosków rozpatrzonych negatywnie w okresie sprawozdawczym, liczbę wniosków w toku na koniec okresu;

19) liczbowe zestawienie spraw dotyczących zwrotu wpłat i opłat organizatorom turystyki, w tym: liczb ę spraw otwartych w okresie sprawozdawczym z tytułu zwrotu wpłat i opłat, liczbę spraw zamkniętych w okresie sprawozdawczym z tytułu zwrotu wpłat i opłat, liczbę spraw w toku na koniec okresu.