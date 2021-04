Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 marca 2021 r. (poz. 689)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk;

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;

3) mnożniki do ustalania wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;

4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;

5) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej;

6) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej;

7) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.

§ 2. Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

5. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

3. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.

§ 6. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.

2. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

5. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

7. Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 7. Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 8. Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.

§ 9. Członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.

§ 10. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 23 stycznia 2016 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1

I. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje 1 2 3 I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej, jednostki budżetowe obsługujące państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu, dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej, zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej według odrębnych przepisów Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy resortu według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych główny księgowy według odrębnych przepisów Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, według odrębnych przepisów zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny, radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego, główny specjalista wykształcenie wyższe audytor wewnętrzny, radca prawny, główny wizytator według odrębnych przepisów kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista, starszy projektant, starszy programista wykształcenie wyższe psycholog, starszy wizytator według odrębnych przepisów specjalista, projektant, programista wykształcenie wyższe specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych wizytator według odrębnych przepisów starszy inspektor, starszy statystyk, referendarz wykształcenie wyższe referent prawny wykształcenie wyższe prawnicze Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor, statystyk, podreferendarz, starszy księgowy, starszy referent, księgowy, referent, sekretarz wykształcenie średnie II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca Prezesa Rady Ministrów, radca Wiceprezesa Rady Ministrów, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykształcenie wyższe III. Ministerstwo Finansów Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu państwa, główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego, główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej, główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich według odrębnych przepisów IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy radca ministra wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy ekspert, ekspert wykształcenie wyższe V. Ministerstwo Obrony Narodowej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik zespołu (grupy), szef oddziału, zastępca szefa oddziału, szef wydziału wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej, inspektor kontroli wojskowej wykształcenie wyższe VI. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator do spraw banków danych, kierownik samodzielnej sekcji, zastępca naczelnika wydziału wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik składnicy, zastępca kierownika składnicy, kierownik sekcji, kierownik referatu, kierownik archiwum wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy informatyk, starszy archiwista, starszy asystent wykształcenie wyższe starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk, archiwista, asystent wykształcenie średnie starszy laborant, laborant wykształcenie średnie VII. Główny Urząd Miar Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik samodzielnego laboratorium, zastępca kierownika samodzielnego laboratorium, kierownik zespołu wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny metrolog, kierownik laboratorium, kierownik pracowni wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy metrolog, starszy konstruktor, starszy technolog, metrolog, konstruktor, technolog wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik, technik wykształcenie średnie VIII. Główny Urząd Statystyczny Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej konsultant wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy analityk wykształcenie wyższe IX. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wykształcenie wyższe prawnicze Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie X. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator programów, kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów), kierownik rejonu, zastępca kierownika rejonu, zastępca naczelnika wydziału wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny inspektor drogowy, główny inspektor mostowy wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej kierownik zespołu, kierownik służby liniowej wykształcenie wyższe kierownik zespołu nadzoru, oddziałowy inspektor mostowy, oddziałowy inspektor drogowy, terenowy inspektor drogowy, terenowy inspektor mostowy, inspektor nadzoru wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik ds. drogownictwa, technik ds. drogownictwa, asystent inspektora nadzoru, drogomistrz wykształcenie średnie XI. Urząd Transportu Kolejowego Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor oddziału terenowego wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego, starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych, starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych, starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych wykształcenie wyższe techniczne starszy inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego, inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych, inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych, inspektor kontroli wyrobów kolejowych wykształcenie wyższe techniczne inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik, technik wykształcenie średnie XII. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik pracowni wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant, laborant wykształcenie średnie XIII. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik Centralnego Laboratorium, zastępca kierownika Centralnego Laboratorium, kierownik laboratorium specjalistycznego wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik pracowni wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant, laborant wykształcenie średnie XIV. Urząd Komunikacji Elektronicznej Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor delegatury, zastępca dyrektora delegatury wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik centrum przetwarzania danych, kierownik stacji kontroli, kierownik laboratorium, główny informatyk, konsultant wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy informatyk wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk wykształcenie średnie XV. Urząd Lotnictwa Cywilnego Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej naczelnik delegatury wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik inspektoratu wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor lotniczy, inspektor lotniczy wykształcenie wyższe XVI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik delegatury, zastępca naczelnika delegatury wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika wydziału, kierownik sekcji wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny specjalista transportu drogowego, starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora główny specjalista ruchu drogowego, starszy specjalista ruchu drogowego, specjalista ruchu drogowego, młodszy specjalista ruchu drogowego wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku inspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku starszy inspektor ruchu drogowego, inspektor ruchu drogowego, młodszy inspektor ruchu drogowego wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia starszy kontroler transportu drogowego, kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia starszy kontroler ruchu drogowego, kontroler ruchu drogowego, młodszy kontroler ruchu drogowego wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego XVII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej doradca Prezesa: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe ds. produktów leczniczych weterynaryjnych ds. wyrobów medycznych ds. produktów biobójczych starszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe ds. produktów leczniczych weterynaryjnych ds. wyrobów medycznych ds. produktów biobójczych starszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe ds. produktów leczniczych weterynaryjnych ds. wyrobów medycznych ds. produktów biobójczych młodszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe ds. produktów leczniczych weterynaryjnych ds. wyrobów medycznych ds. produktów biobójczych inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe młodszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe młodszy specjalista wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik wykształcenie średnie technik

II. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje 1 2 3 Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu, dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej, zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej według odrębnych przepisów Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu wojewody według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych główny księgowy, zastępca głównego księgowego według odrębnych przepisów architekt wojewódzki, informatyk wojewódzki wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału, zastępca kierownika oddziału wykształcenie wyższe pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny, radca wojewody wykształcenie wyższe audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów główny specjalista, starszy inspektor wojewódzki, inspektor wojewódzki wykształcenie wyższe kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista, starszy informatyk wykształcenie wyższe psycholog według odrębnych przepisów referent prawny, referent prawno-administracyjny wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej specjalista, informatyk, starszy inspektor, inspektor, starszy księgowy, starszy referent, księgowy, referent wykształcenie średnie

III. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ I IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje 1 2 3 I. Wszystkie urzędy Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor (kierownik) urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej, zastępca dyrektora (kierownika), wicedyrektor urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej wykształcenie wyższe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnego oddziału podległego centralnemu organowi administracji rządowej, kierownik zespołu (samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego działu, działu, samodzielnego referatu, referatu, sekcji), kierownik laboratorium, kierownik pracowni wykształcenie wyższe główny księgowy, zastępca głównego księgowego, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów główny specjalista, główny programista wykształcenie wyższe kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista, starszy projektant, starszy programista, starszy informatyk, specjalista, projektant, programista, informatyk wykształcenie wyższe referent prawny, referent prawno-administracyjny wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne psycholog według odrębnych przepisów starszy inspektor, starszy rewident, starszy statystyk, starszy asystent, samodzielny księgowy wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor, rewident, analityk, statystyk, starszy księgowy, starszy redaktor, starszy laborant, asystent wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy księgowy, młodszy informatyk, samodzielny referent, starszy referent, księgowy, laborant, referent, sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego) wykształcenie średnie II. Urzędy morskie Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej główny księgowy urzędu morskiego według odrębnych przepisów Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego wykształcenie wyższe główny inspektor wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca głównego inspektora wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności starszy oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym główny operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności starszy operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków starszy pilot lotnictwa według odrębnych przepisów starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym kierownik obwodu ochrony wybrzeża, kierownik oddziału, kierownik grupy, inspektor realizujący funkcje publicznoprawne, młodszy oficer portu wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności pilot lotnictwa według odrębnych przepisów operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy nadzorca ochrony wybrzeża, nadzorca ochrony wybrzeża, starszy bosman portu, bosman portu wykształcenie średnie III. Urzędy żeglugi śródlądowej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej IV. Archiwa państwowe Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy kustosz, kustosz wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy archiwista, starszy konserwator archiwalny wykształcenie wyższe kierownik ekspozytury archiwum wykształcenie średnie archiwista, konserwator archiwalny, dokumentalista wykształcenie średnie i policealne Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy fotograf, starszy laborant, młodszy archiwista, młodszy konserwator archiwalny, młodszy dokumentalista, fotograf, laborant wykształcenie średnie V. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor izby administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zastępca dyrektora izby administracji skarbowej, zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, zastępca naczelnika urzędu skarbowego, zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca skarbowy, główny ekspert skarbowy, starszy ekspert skarbowy, ekspert skarbowy wykształcenie wyższe oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy kontroler skarbowy wykształcenie wyższe starszy kontroler rozliczeń, starszy poborca skarbowy, kontroler skarbowy, kontroler rozliczeń, młodszy kontroler skarbowy wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej poborca skarbowy wykształcenie średnie VI. (uchylona) VII. (uchylona) VIII. Urzędy statystyczne Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej informatyk urzędu, konsultant wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy statystyk informatyk, administrator systemu, administrator sieci, referendarz statystyk, statystyk informatyk wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy statystyk wykształcenie średnie IX. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej nadinspektor zakładów górniczych wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor zakładów górniczych, inspektor zakładów górniczych, młodszy inspektor zakładów górniczych wykształcenie wyższe X. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika obwodowego urzędu wykształcenie średnie Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik punktu legalizacyjnego wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy probierz, probierz, starszy legalizator, legalizator wykształcenie średnie XI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy aprobant, aprobant wykształcenie średnie XII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej szef oddziału, zastępca szefa oddziału wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej szef wydziału wykształcenie wyższe pielęgniarka okręgowa według odrębnych przepisów Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej, starszy metrolog, metrolog, inspektor kontroli wojskowej wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy instruktor, instruktor, redaktor, sekretarz dowódcy (szefa instytucji), technik informatyczny, operator EMC wykształcenie średnie XIII. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor rybołówstwa morskiego, inspektor rybołówstwa morskiego wykształcenie wyższe XIV. (uchylona) XV. Graniczne inspektoraty weterynarii Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej graniczny lekarz weterynarii, zastępca granicznego lekarza weterynarii według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny, dezynfektor wykształcenie średnie XVI. Biuro Nasiennictwa Leśnego Wyższe stanowiska w służbie cywilnej kierownik wydziału lub komórki równorzędnej, zastępca kierownika wydziału lub komórki równorzędnej według odrębnych przepisów XVII. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik zarządu zlewni, zastępca kierownika zarządu zlewni wykształcenie wyższe

IV. TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje 1 2 3 I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału, zastępca naczelnika (kierownika) wydziału wykształcenie wyższe główny księgowy, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów zastępca głównego księgowego, kierownik oddziału (jednostki równorzędnej), zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej), kierownik pracowni, główny specjalista wykształcenie wyższe kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista, starszy informatyk wykształcenie wyższe referent prawny, referent prawno-administracyjny wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne psycholog według odrębnych przepisów specjalista, informatyk, starszy inspektor wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor, starszy księgowy, starszy referent, księgowy, referent, sekretarz kierownika jednostki wykształcenie średnie II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału inspekcji, zastępca naczelnika wydziału inspekcji wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału, główny specjalista transportu drogowego, starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku inspektor transportu drogowego, młodszy inspektor transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku starszy kontroler transportu drogowego, kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wojewódzkiego inspektoratu, kierownik delegatury wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik laboratorium, kierownik pracowni, kierownik działu wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony środowiska wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor ochrony środowiska, analityk, starszy laborant, laborant wykształcenie średnie IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor delegatury wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik zespołu w delegaturze wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej sekretarz polubownego sądu konsumenckiego wykształcenie średnie V. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury, kierownik laboratorium wojewódzkiego wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu, kierownik oddziału, kierownik laboratorium oceny nasion wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w laboratorium wykształcenie wyższe Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent w laboratorium, starszy laborant, laborant wykształcenie średnie VI.3) Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony zabytków, inspektor ochrony zabytków wykształcenie wyższe VII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów VIII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Wyższe stanowiska w służbie cywilnej wojewódzki lekarz weterynarii, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii według odrębnych przepisów Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik zakładu higieny weterynaryjnej wykształcenie wyższe weterynaryjne Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej wojewódzki inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne kierownik międzywojewódzkiej pracowni specjalistycznej, kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej, konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej, starszy inspektor weterynaryjny, kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie, inspektor weterynaryjny, asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie, młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, starszy weterynaryjny kontroler sanitarny, laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej, weterynaryjny kontroler sanitarny wykształcenie średnie zawodowe IX. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe farmaceutyczne Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu wykształcenie wyższe farmaceutyczne kierownik laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium starszy inspektor farmaceutyczny, kierownik sekcji wykształcenie wyższe farmaceutyczne zastępca kierownika laboratorium, kierownik pracowni wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor farmaceutyczny wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium starszy asystent laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent wykształcenie średnie zawodowe X. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze naczelnik wydziału Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie XI. Kuratoria oświaty Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wydziału, zastępca dyrektora wydziału, dyrektor delegatury, zastępca dyrektora delegatury według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy wizytator, wizytator według odrębnych przepisów XII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, zastępca Komendanta Stołecznego Policji wykształcenie wyższe Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny programista, kierownik laboratorium, kierownik sekcji, kierownik referatu, kierownik archiwum wykształcenie wyższe Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy programista, programista wykształcenie wyższe starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny wykształcenie wyższe starszy informatyk, starszy archiwista wykształcenie wyższe starszy rewident, starszy asystent wykształcenie średnie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk, rewident, archiwista, starszy laborant, laborant, młodszy laborant, sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego) wykształcenie średnie XIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego, młodszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii Wyższe stanowiska w służbie cywilnej powiatowy lekarz weterynarii, zastępca powiatowego lekarza weterynarii według odrębnych przepisów Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny, kontroler weterynaryjny, dezynfektor wykształcenie średnie

Załącznik nr 2

I. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk Mnożnik 1 2 Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,2-8,0 Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-7,0 Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 1,0-6,0 Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,5 Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,7

II. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ, IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDACH SKARBOWYCH ORAZ URZĘDACH CELNO-SKARBOWYCH

Grupa stanowisk Mnożnik 1 2 Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0-7,0 Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 1,0-4,2 Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,0 Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,7

III. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk Mnożnik 1 2 Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0-5,0 Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-4,3 Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej 1,0-4,0 Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,0 Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,5

Załącznik nr 3

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH WYŻSZE STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Grupa stanowisk Mnożnik kwoty bazowej 1 2 Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 0,2-2,05

Załącznik nr 4

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH URZĘDNIKÓW SŁUŻBY CYWILNEJ I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY CYWILNEJ

Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej I 0,47 II 0,65 III 0,85 IV 1,05 V 1,25 VI 1,45 VII 1,65 VIII 1,85 IX 2,05

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lutego 2016 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 1630, z 2011 r. poz. 791 oraz z 2014 r. poz. 160), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 34).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 146), które weszło w życie z dniem 1 marca 2020 r.