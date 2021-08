§ 3.

1. Z zastrzeżeniem pkt 69 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) zakazuje się obrotu polegającego na sprzedaży konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) metanolu (CAS 67-56-1);

2) substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo;

3) mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% masowo:

1) paliw do silników stosowanych w modelarstwie;

2) paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;

3) paliw do ogniw paliwowych;

4) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1355).