USTAWA

z dnia 5 września 2016 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. 1. Do zamówień na dostawy mięsa wyłącznie wieprzowego pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, zwanego dalej "mięsem", lub produktów mięsnych z mięsa, zwanych dalej "produktami mięsnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), jeżeli:1)

1) świnie, od których pochodzi mięso lub produkty mięsne, są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odrębnych;

2) zamówienie jest udzielane podmiotom produkującym mięso lub produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) mięso lub produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;

4) podmioty, o których mowa w pkt 2, nabyły świnie po cenach netto nie niższych niż:

a) ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub

b) średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte

- opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urzędu obsługującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;

5) produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4;

6)2) przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary, na których są położone gospodarstwa rolne, o których mowa w ust. 1, kierując się przepisami Unii Europejskiej wydanymi w związku z afrykańskim pomorem świń oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych położonych na tych obszarach.

Art. 2. 1. Udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, zamawiający:

1) zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

2) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;

3) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;

4) zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. Przepis art. 261 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się.3)

3. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 3. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wraz z ofertą składa oświadczenie:

1) o wyprodukowaniu oferowanego mięsa oraz oferowanych produktów mięsnych zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) że oferowane mięso oraz produkty mięsne spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;

3) że mięso wchodzące w skład produktów mięsnych stanowi mięso, o którym mowa w art. 1 ust. 1;

4) o nabyciu świń po cenach nie niższych niż ceny, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4;

5) że produkty mięsne spełniają szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Art. 4. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj produktów mięsnych oraz ich szczegółowe wymagania,

2) sposób postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych

- mając na względzie zapewnienie właściwej jakości handlowej, o której mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, oraz biorąc pod uwagę w szczególności wskazanie zawartości mięsa wieprzowego w tych produktach lub określenie ich składu lub właściwości, a także wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego.

Art. 5. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, udzielając zamówień na dostawę:

1) mięsa wieprzowego lub

2) produktów z mięsa wieprzowego, które co do rodzaju, składu lub właściwości spełniają wymagania odpowiadające lub podobne do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4

- w pierwszej kolejności udzielają takich zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych.

2. Udzielenie zamówienia niezgodnie z ust. 1 stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Do naruszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) stosuje się odpowiednio.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).

