Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:

Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Dotychczasowe specjalności wojskowe o symbolach: 22J02, 22J03, 22J22, 22J23, 22J61, 22J64, 22J66, 22J67, 22J68, 22J69, 30A02, 30A22, 30A65, 38D65, 38T80 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.