Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2369

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 16 grudnia 2021 r. (poz. 2369)



WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ SWW







I. OKŁADKA LEGITYMACJI



Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:



1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA".



2. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".

II. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI



Legitymacja o wymiarach 70 × 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym i włóknami zabezpieczającymi, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.











AWERS



1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego, z elementami mikrotekstu.



2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, z elementami mikrotekstu.

3. Znak Służby Wywiadu Wojskowego wykonany czarną farbą techniką offsetu.

4. Poziomy biało-czerwony element graficzny.

5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO",

b) "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA",



c) "Ważna do 31.12.2024 r.",



d) "IMIĘ",

e) "NAZWISKO",

f) "Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie niezbędnej pomocy żołnierzowi SWW i funkcjonariuszowi SWW, którzy mają również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.",

g) "SZEF SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO".

6. Miejsce na fotografię, numer legitymacji, imię i nazwisko żołnierza albo funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego oraz podpis Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, które będą nanoszone w procesie personalizacji.



7. Znak graficzny utworzony z liter SWW wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne.











REWERS



1. Dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego, z elementami mikrotekstu, wizerunkiem znaku Służby Wywiadu Wojskowego i napisem "SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO".



2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, z elementami mikrotekstu.

3. Czarny napis:

"W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji.



Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.".



4. Siedmiocyfrowy numer blankietu, naniesiony techniką druku typograficznego czarną farbą, dodatkowo aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.



III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA



Folia zawiera elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.