Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 30

Art. 3.

1. Gmina jest uprawniona do rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r., zwanej dalej "rekompensatą", w pełnej wysokości ustalonej na podstawie danych zawartych we wniosku gminy o zwrot dochodów utraconych w 2018 r., zwanym dalej "wnioskiem", którego wzór określa załącznik do ustawy.

2. Rekompensatę wypłaca się z budżetu państwa na wniosek gminy.