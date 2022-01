Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 45

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13e:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek utrzymywania w gospodarstwie świń uważa się za spełniony także w przypadku zaprzestania utrzymywania świń na okres nie dłuższy niż 31 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6.",

b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne - w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.",

c) w ust. 8 uchyla się pkt 2,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Średnioroczną liczbę świń, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 6, i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie. Liczbę świń ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542).";

2) w § 13n w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "zwierząt" skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2017 r. poz. 546)",

b) w pkt 1 po wyrazie "lub" dodaje się wyrazy "w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.2)) lub";

3) w § 13p w ust. 6 liczbę:

a) "50" zastępuje się liczbą "200",

b) "0,36" zastępuje się liczbą "1";



4) w § 13zl:



a) w ust. 5 w części wspólnej po wyrazach "kwartału 2020 r." dodaje się wyrazy "do końca czwartego kwartału 2021 r.",

b) w ust. 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kopię umowy, jeżeli na jej podstawie została dokonana sprzedaż.",

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest wyższa o 10% od liczby świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%. W przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest mniejsza niż liczba świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się liczbę świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany ten wniosek.",

d) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Jeżeli producent świń rozpoczął w danej siedzibie stada utrzymywanie świń albo zmienił kierunek produkcji świń w danej siedzibie stada w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń albo zmiany kierunku produkcji świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6.",

e) w ust. 15:

- w pkt 2 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",

- dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) które zostały sprzedane innemu producentowi świń, z wyłączeniem świń do ukończenia 10. tygodnia życia, lub

4) które nie były przetrzymywane w danej siedzibie stada co najmniej 85 dni przed sprzedażą.";

5) po § 13zl dodaje się § 13zla w brzmieniu:

"§ 13zla. W 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 13zl ust. 6, składa się do dnia 28 lutego.";

6) po § 13zm dodaje się § 13zn w brzmieniu:

"§ 13zn. 1. W 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;

4) który w dniu 15 listopada 2021 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;

5) który zgłosił Agencji do dnia 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 29 kwietnia 2022 r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, po dniu 29 kwietnia 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) oświadczenie producenta świń:

a) o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19,

b) o dokonaniu w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. zgłoszeń oznakowania świń urodzonych w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1, od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

6. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk świń, jednak nie więcej 500 000 zł dla producenta świń.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.".