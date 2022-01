Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 221

§ 2.

W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do Systemu poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.), w e-AD lub dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się obowiązkowo:

1) datę faktury;

2) czas wysyłki;

3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;

4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;

5) numer VAT organizatora transportu.