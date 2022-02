Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 234

§ 8.

1. Operator informacji rynku energii wyznacza oraz publikuje na swojej stronie internetowej wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych do CSIRE oraz wskaźniki jakości informacji rynku energii udostępnianych z CSIRE, w tym co najmniej wskaźnik:

1) kompletności przekazanych do tego systemu informacji rynku energii określający stosunek liczby przekazanych do tego systemu komunikatów do liczby wszystkich komunikatów wymaganych do przekazania do tego systemu;

2) kompletności udostępnionych informacji rynku energii określający stosunek liczby udostępnionych z tego systemu komunikatów do liczby wszystkich komunikatów wymaganych do udostępnienia z tego systemu;

3) terminowości przekazanych informacji rynku energii określający stosunek liczby przekazanych do tego systemu w terminie komunikatów do liczby wszystkich przekazanych do tego systemu komunikatów;

4) terminowości udostępnionych z tego systemu informacji rynku energii określający stosunek liczby udostępnionych z tego systemu w terminie komunikatów do liczby wszystkich udostępnionych z tego systemu komunikatów;

5) poprawności określający stosunek liczby poprawnych przekazanych do tego systemu komunikatów do liczby wszystkich komunikatów zgłoszonych do tego systemu.

2. Wskaźnik kompletności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

n - to komunikat określony w ust. 7, dla którego odrębnie wyznaczany jest wskaźnik kompletności,

Wkpn - to wskaźnik kompletności przekazanych do CSIRE komunikatów wyrażony w procentach,

Kpn - to liczba przekazanych do CSIRE komunikatów,

Kwpn - to liczba wszystkich wymaganych do przekazania do CSIRE komunikatów.

3. Wskaźnik kompletności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

n - to komunikat określony w ust. 8, dla którego odrębnie wyznaczany jest wskaźnik kompletności,

Wkun - to wskaźnik kompletności udostępnionych z CSIRE komunikatów wyrażony w procentach,

Kun - to liczba udostępnionych z CSIRE komunikatów,

Kwun - to liczba wszystkich wymaganych do udostępnienia z CSIRE komunikatów.

4. Wskaźnik terminowości, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

n - to komunikat określony w ust. 9, dla którego odrębnie wyznaczany jest wskaźnik terminowości,

Wtpn - to wskaźnik terminowości przekazanych do CSIRE komunikatów wyrażony w procentach,

Tpn - to liczba przekazanych do CSIRE w terminie komunikatów,

Twpn - to liczba wszystkich przekazanych do CSIRE komunikatów.

5. Wskaźnik terminowości, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

n - to komunikat określony w ust. 10, dla którego odrębnie wyznaczany jest wskaźnik terminowości,

Wtun - to wskaźnik terminowości udostępnionych z CSIRE komunikatów wyrażony w procentach,

Tun - to liczba udostępnionych z CSIRE w terminie komunikatów,

Twun - to liczba wszystkich udostępnionych z CSIRE komunikatów.

6. Wskaźnik poprawności, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wyznacza się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

n - to komunikat określony w ust. 11, dla którego odrębnie wyznaczany jest wskaźnik poprawności,

Wpn - to wskaźnik poprawności wyrażony w procentach,

Pn - to liczba przekazanych do CSIRE poprawnych komunikatów,

Pwn - to liczba wszystkich komunikatów zgłoszonych do CSIRE.

7. Wskaźnik kompletności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznacza się co najmniej dla:

1) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE w cyklu dobowym;

2) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE za okres rozliczeniowy;

3) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE na potrzeby rozliczeń, o których mowa w art. 4j ust. 7 ustawy.



8. Wskaźnik kompletności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wyznacza się co najmniej dla komunikatów dotyczących danych pomiarowych udostępnionych z CSIRE na żądanie uczestnika rynku.

9. Wskaźnik terminowości, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wyznacza się co najmniej dla:

1) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE w cyklu dobowym;

2) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE na koniec okresu rozliczeniowego;

3) komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE na potrzeby rozliczeń, o których mowa w art. 4j ust. 7 ustawy;

4) komunikatów przekazywanych do CSIRE przez użytkowników systemu będących częścią przebiegu procesów rynku energii, dla których określono terminy ich realizacji w standardach wymiany informacji CSIRE.

10. Wskaźnik terminowości, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wyznacza się co najmniej dla komunikatów dotyczących danych pomiarowych udostępnionych z CSIRE na żądanie użytkownika systemu.

11. Wskaźnik poprawności, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wyznacza się co najmniej dla komunikatów dotyczących danych pomiarowych przekazywanych do CSIRE w cyklu dobowym.

12. Wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych do CSIRE są publikowane na stronach internetowych operatora informacji rynku energii odrębnie dla każdego podmiotu zobowiązanego do przekazywania do tego systemu informacji rynku energii oraz dla wszystkich podmiotów łącznie jako wskaźniki zagregowane za okres:

1) jednego dnia - w przypadku komunikatów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, ust. 9 pkt 1 i ust. 11;

2) pięciu dni - w przypadku komunikatów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, ust. 9 pkt 1 i ust. 11;

3) miesiąca - w przypadku komunikatów, o których mowa w ust. 7, 9 i 11;

4) sześciu miesięcy - w przypadku komunikatów, o których mowa w ust. 7, 9 i 11.

13. Wskaźniki jakości informacji rynku energii udostępnianych z CSIRE, o których mowa w ust. 8 i 10, są publikowane na stronach internetowych operatora informacji rynku energii jako wskaźniki zagregowane dla zbioru komunikatów przetwarzanych w CSIRE za okres jednego dnia, pięciu dni, jednego miesiąca i sześciu miesięcy.

14. Na stronie operatora informacji rynku energii mogą być publikowane wskaźniki jakości wyznaczane dla informacji rynku energii inne niż wymienione w ust. 7-11.