Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 495

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793 oraz z 2021 r. poz. 1739) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. W okresie od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r.:

1) wartości pieniężne powyżej 48 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A;

2) transport wartości pieniężnych do 16 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonywany przez nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału konwojenta.".