§ 2.

1. Dopuszcza się noszenie przez strażaków w służbie kandydackiej przedmiotów ubioru służbowego, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, i odzieży specjalnej, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, oraz płaszcza letniego z podpinką, dotychczasowego wzoru do czasu ich zużycia lub do końca okresu ich używalności lub zakończenia służby kandydackiej, nie dłużej jednak niż do dnia 1 października 2027 r. Dopuszcza się noszenie w tym czasie przez strażaka kobietę w składzie ubioru wyjściowego zarówno spodni, jak i spódnic ze składu ubioru służbowego dotychczasowego wzoru.

2. Dopuszcza się dokonywanie zakupów ubioru służbowego i odzieży specjalnej dotychczasowego wzoru, jednak nie dłużej niż do dnia 1 października 2024 r.

3. Dopuszcza się użytkowanie przedmiotów ubrania specjalnego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 25), w brzmieniu z dnia 25 stycznia 2006 r., zakupionych lub wydanych przed dniem 7 czerwca 2018 r. do wyczerpania zapasów magazynowych tych przedmiotów lub do czasu ich zużycia, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się noszenie w składzie ubioru służbowego czarnej koszulki typu T-shirt z napisem "STRAŻ" lub "STRA?" oraz pasa głównego.

5. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zapewnia się:

1) wydanie czapek rogatywek strażakom kobietom;

2) wyposażenie funkcjonariuszy w oznakę przynależności państwowej i półokrągły emblemat Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.