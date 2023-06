§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 243 oraz z 2022 r. poz. 2182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „przedmiotów ubioru reprezentacyjnego" dodaje się wyrazy „wydanych strażakowi w służbie kandydackiej wyznaczonemu do kompanii reprezentacyjnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej, płaszcza sukiennego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia (lp. 40) wydanego strażakowi w służbie kandydackiej wyznaczonemu do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej";

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przysługujące strażakom w służbie kandydackiej normy wyżywienia w naturze i wysokość równoważnika pieniężnego za wyżywienie oraz zasady ich otrzymywania określają przepisy wydane na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Strażakom w służbie kandydackiej wyżywienie w naturze nie przysługuje w czasie wolnym od obowiązków służbowych, wynikającym z planów i programów nauczania oraz podczas urlopów i przepustek trwających co najmniej 24 godziny.";

4) § 10-15 otrzymują brzmienie:

„§ 10. 1. Strażakom w służbie kandydackiej przysługują co miesiąc następujące świadczenia pieniężne:

1) zasadnicza należność pieniężna w wysokości uzależnionej od roku studiów albo nauki;

2) dodatek za stopień.

2. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przysługują od pierwszego dnia rozpoczęcia roku akademickiego albo roku szkolnego w szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

3. Świadczenia pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują od pierwszego dnia rozpoczęcia służby kandydackiej w szkołach Państwowej Straży Pożarnej.

4. Za rok studiów albo rok nauki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się każdy kolejny rok studiów albo rok nauki, następujący po roku, za który strażacy w służbie kandydackiej uzyskali zaliczenie, niezależnie od stopnia studiów - z wyjątkiem pierwszego roku.

5. W okresie zwolnienia od zajęć służbowych realizowanych w ramach służby kandydackiej z przyczyn określonych w art. 105b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej przysługuje 80% stawki dziennej świadczeń pieniężnych za każdy dzień zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia zwolnienia w danym roku akademickim albo roku nauki, niezależnie od przyczyn zwolnienia. Stawkę dzienną świadczeń pieniężnych oblicza się, dzieląc dane świadczenie przez liczbę dni miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy zwolnienie. Jeżeli świadczenia pieniężne wypłacono za dany miesiąc kalendarzowy w pełnej wysokości, odpowiedniemu obniżeniu ulega świadczenie przysługujące za kolejny miesiąc kalendarzowy.

6. Zasadnicza należność pieniężna przewidziana dla kolejnego wyższego roku studiów albo nauki przysługuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym strażacy w służbie kandydackiej uzyskali zaliczenie odbywanego roku studiów albo nauki, nie wcześniej niż od pierwszego dnia rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego albo roku szkolnego.

§ 11. 1. Wysokość zasadniczej należności pieniężnej uzależnionej od roku studiów albo nauki wynosi:

Rok studiów/nauki Podchorążowie Kadeci kwota w złotych I 700 700 II 900 900 III 1000 - IV 1100 - V 1200 -

2. Wysokość zasadniczej należności pieniężnej uzależnionej od roku studiów dla strażaków w służbie kandydackiej na I i II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia odpowiada wysokości określonej w ust. 1 dla V roku studiów.

§ 12. Wysokość dodatku za posiadany stopień dla strażaka w służbie kandydackiej wynosi:

Stopień Kwota dodatku miesięcznego w złotych Starszy ogniomistrz 1752 Ogniomistrz 1732 Młodszy ogniomistrz 1712 Starszy sekcyjny 1692 Sekcyjny 1672 Starszy strażak 1632 Strażak 1622

§ 13. 1. Strażakom w służbie kandydackiej, którzy uzyskali średnią ocen semestralnych wynoszącą:

1) minimum 4,20 - przyznawana jest nagroda semestralna za dobre wyniki w nauce, albo

2) minimum 4,50 - przyznawana jest nagroda semestralna za bardzo dobre wyniki w nauce

- której wysokość wynosi odpowiednio:

Wyniki w nauce Wysokość nagrody semestralnej w złotych dobre 3000 bardzo dobre 4500

2. Warunkiem przyznania nagrody semestralnej za dobre albo bardzo dobre wyniki w nauce jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów kończących określone zajęcia w danym semestrze - w pierwszym możliwym terminie.

3. Nagroda semestralna za dobre albo bardzo dobre wyniki w nauce przysługuje za każdy zakończony semestr studiów albo nauki, w którym zostały spełnione warunki przyznania nagrody, i wypłacana jest w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia semestru, za który jest przyznawana.

4. Strażakom w służbie kandydackiej, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia nieetatowych funkcji, przyznawana jest nagroda za pełnienie tych funkcji w wysokości:

Funkcja Wysokość nagrody w złotych Szef kompanii 600 Dowódca plutonu 400 Dowódca sekcji oraz funkcje pomocnicze 300

5. Nagroda za pełnienie nieetatowych funkcji przysługuje za każdy pełny miesiąc, w którym strażak w służbie kandydackiej taką funkcję pełnił, i wypłacana jest przynajmniej raz w roku.

6. Strażakowi w służbie kandydackiej nie przyznaje się nagród określonych w ust. 1 i 4, jeżeli został on ukarany karą dyscyplinarną, a kara ta nie uległa zatarciu przed okresem, za który przyznawana jest nagroda, lub jeżeli w okresie, za który przyznawana jest nagroda, prowadzone było przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne.

7. Strażakowi w służbie kandydackiej za wzorowe wykonywanie obowiązków w ramach służby kandydackiej, szczególne osiągnięcia w służbie kandydackiej, realizowanie zadań w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy mogą być przyznawane nagrody pieniężne w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 11 ust. 1, albo nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej dwukrotności świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 11 ust. 1, przysługujących strażakowi w służbie kandydackiej, któremu nagroda ma być przyznana, według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie nagrody.

8. Strażakom w służbie kandydackiej, którzy ukończyli szkołę Państwowej Straży Pożarnej, mogą być przyznane nagrody pieniężne lub rzeczowe za wyróżniające wyniki w nauce w wysokości:

1) I lokata - do 300%,

2) II lokata - do 200%,

3) III lokata - do 100%

- kwoty dwukrotności świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 11, obliczonej stosownie do ust. 7.

9. Strażakowi w służbie kandydackiej nie przyznaje się nagrody, o której mowa w ust. 8, w czasie prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub przed zatarciem nałożonej kary dyscyplinarnej.

10. Nagrody, o których mowa w ust. 1, 4, 7 i 8, przyznają komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej.

§ 14. 1. Przy przejazdach na praktyki poza miejscowość, w której jest pełniona służba kandydacka, także poza granicami kraju, strażakowi w służbie kandydackiej, na podstawie złożonego przez niego wniosku, przysługuje zwrot kosztów podróży publicznymi środkami komunikacji w wysokości udokumentowanej biletami lub innymi dokumentami obejmującymi cenę biletu publicznego środka komunikacji, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez strażaka w służbie kandydackiej ulgi na dany środek transportu.

2. W przypadku gdy niemożliwy jest przejazd publicznymi środkami komunikacji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami komunikacji lub własnym samochodem osobowym, na podstawie złożonego wniosku, według stawek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 oraz z 2023 r. poz. 760, 919 i 1123).

3. W przypadku przejazdu organizowanego i finansowanego przez komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej ust. 1 i 2 nie stosuje się.

4. Za przejazd na praktyki należy rozumieć przejazd w celu odbycia praktyki i powrotu po jej zakończeniu.

§ 15. 1. Strażakom w służbie kandydackiej, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub których zawieszono w prawach studenta (słuchacza) szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zawiesza się wypłacanie 50% świadczeń pieniężnych określonych w § 11 i § 12, począwszy od dnia najbliższej wypłaty do ostatniego dnia miesiąca, w którym uprawomocniło się orzeczenie dyscyplinarne lub w którym przywrócono strażaka w służbie kandydackiej w prawach studenta (słuchacza) szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

2. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie dyscyplinarne, w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wypłaca się zawieszone świadczenia pieniężne.

3. Wymierzenie strażakowi w służbie kandydackiej kary upomnienia na piśmie lub kary dyscyplinarnej skutkuje obniżeniem przysługujących mu świadczeń pieniężnych, o których mowa w § 11 i § 12, przez okres 6 miesięcy, nie dłużej niż do zakończenia studiów albo nauki w ramach służby kandydackiej, w następującej wysokości za karę:

1) upomnienia na piśmie - 30%;

2) upomnienia - 45%;

3) nagany - 60%;

4) obniżenia stopnia - 75%.

4. Obniżenie świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 3, następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu lub orzeczenia przełożonego dyscyplinarnego w sprawie kary upomnienia na piśmie.";

5) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują współmałżonkowi strażaka w służbie kandydackiej, który pozostawał z nim we wspólnocie małżeńskiej, a w dalszej kolejności - dzieciom i rodzicom, jeżeli w dniu jego śmierci spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli:

- po wyrazach „Przedmioty ubioru reprezentacyjnego" dodaje się symbol „****",

- w wierszach od lp. 40 do lp. 50 dodaje się w kolumnie czwartej symbol „*****",

- w lp. 45 kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1",

- w lp. 51 kolumna siódma otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot wydawany tylko strażakom w służbie kandydackiej wyznaczonym do kompanii reprezentacyjnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej",

- dodaje się lp. 52 i 53 w brzmieniu:

52 Emblemat Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej szt. 2 do zużycia do zużycia Przedmiot wydawany tylko strażakom w służbie kandydackiej wyznaczonym do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej 53 Czapka rogatywka szt. 1 do zużycia do zużycia Przedmiot wydawany tylko strażakom w służbie kandydackiej wyznaczonym do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej

b) w objaśnieniach pod tabelą dodaje się dodatkowe symbole w brzmieniu:

„**** Przedmioty wydawane strażakom w służbie kandydackiej wyznaczonym do kompanii reprezentacyjnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

***** Strażakom w służbie kandydackiej wyznaczonym do kompanii reprezentacyjnej szkoły Państwowej Straży Pożarnej i Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej mnoży się przez 2.".