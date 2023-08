§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101 oraz z 2022 r. poz. 2653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) do których temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano:

a) podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", lub

b) płatności do gruntu w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, lub

c) jednolitą płatność obszarową, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub

d) pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „PROW 2007-2013", lub programu

- co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku gdy w danym roku nie przyznano jeszcze podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w rozporządzeniu 2021/2115, lub płatności określonych w lit. b i c, lub pomocy, o której mowa w lit. d - to jeżeli to wsparcie, te płatności lub ta pomoc zostały przyznane co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.",

b) w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) do których temu rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano:

a) podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, lub

b) płatności do gruntu w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, lub

c) jednolitą płatność obszarową, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub

d) pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach PROW 2007-2013 lub programu

- co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o płatność końcową, a w przypadku gdy w danym roku nie przyznano jeszcze podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w rozporządzeniu 2021/2115, lub płatności określonych w lit. b i c, lub pomocy, o której mowa w lit. d - to jeżeli to wsparcie, te płatności lub ta pomoc zostały przyznane co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność końcową.";

2) w § 13 w ust. 3 w pkt 14:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„oświadczenie sporządzone na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję:",

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania, z wyłączeniem współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych, lub w przypadku gdy wyłącznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy lub jego małżonkowi przyznano do tej nieruchomości:

- podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, lub

- płatności do gruntu w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, lub

- jednolitą płatność obszarową, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, lub

- pomoc finansową w ramach działań obszarowych w ramach PROW 2007-2013 lub programu

- co najmniej w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku gdy w danym roku nie przyznano jeszcze podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w rozporządzeniu 2021/2115, lub płatności określonych w tiret drugie i trzecie, lub pomocy, o której mowa w tiret czwarte - to jeżeli to wsparcie, te płatności lub ta pomoc zostały przyznane co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy;",

c) uchyla się część wspólną.