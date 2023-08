§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. poz. 2517) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 2 skreśla się zdanie czwarte;



2) w § 16:

a) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) stwierdzonych tytułem wykonawczym kosztów postępowania przed sądem;

4) aktualnego salda zaliczek i kosztów podlegających ściągnięciu zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1357).",

b) uchyla się ust. 3;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. W sprawach, w których korespondencja jest doręczana z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285), albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, pisma komornika mogą być wysłane bez podpisu.

2. Bez podpisu mogą być wysyłane:

1) wezwania,

2) zawiadomienia,

3) odpisy postanowień i innych orzeczeń,

4) pisma przewodnie, przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez komornika,

5) pouczenia,

6) kopie protokołów

- zwane dalej „pismem bez podpisu".

3. Pismo bez podpisu zawiera wskazanie stanowiska służbowego oraz imię i nazwisko osoby, która podpisałaby pismo, gdyby nie możliwość jego wysyłki bez podpisu. Nie stosuje się wymogów zamieszczenia pieczęci urzędowej i poświadczenia za zgodność z oryginałem na przesyłanym piśmie bez podpisu oraz podpisania pozostawionego w aktach oryginału pisma, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.

4. Wysyłanie pisma bez podpisu odbywa się za pośrednictwem usługi, o której mowa w ust. 1, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe. Wysyłanie pisma bez podpisu nie dotyczy pisma, które podlega doręczeniu wraz z odpisami pism stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od komornika, chyba że komornik dysponuje cyfrowymi kopiami tych pism lub dokumentów.

5. Przepisy ust. 1-4 nie uchybiają przepisom, które wymagają zamieszczenia podpisu komornika lub innej osoby upoważnionej pod oryginałami dokumentów oraz przypadkom, gdy stosowne odpisy wydawane są za poświadczeniem na wniosek uprawnionych osób.

6. Pismo wysyłane bez podpisu jest opatrzone informacją o treści: „Niniejsze pismo nie wymaga podpisu zgodnie z § 16a ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. poz. 2517 oraz z 2023 r. poz. 1635) jako właściwie zatwierdzone w systemie teleinformatycznym operatora wyznaczonego służącym do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.".

7. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pism wysyłanych stronom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) stosownie do art. 7592 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.";

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, komornik przekazuje podmiotowi zlecającemu doręczenie oryginał potwierdzenia odbioru pisma. W przypadkach, o których mowa w art. 3a ust. 1b, 3 i 4 ustawy, przekazuje się jedynie kopię protokołu podjętych czynności.";

5) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Zwrotne potwierdzenie odbioru, w tym wydruk elektronicznego potwierdzenia odbioru dołącza się do akt, nadając mu właściwy numer karty. Na doręczonym piśmie zamieszcza się adnotację ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się potwierdzenie odbioru. W razie wysłania w jednej przesyłce kilku pism, na wszystkich pismach zamieszcza się adnotację ze wskazaniem numeru karty akt, a w razie potrzeby - także sygnatury akt sprawy, do której dołączono oryginał poświadczenia odbioru.

2. Do akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym, jeżeli doręczenie następuje za pośrednictwem poczty, dołącza się potwierdzenie odbioru w postaci elektronicznej. Do akt tych dołącza się też cyfrowe odwzorowanie zwrotnego potwierdzenia odbioru sporządzonego w postaci papierowej, którego oryginał podlega zniszczeniu.

3. Jeżeli placówka pocztowa zwróciła przesyłkę z adnotacją „nie podjęto w terminie", do akt sprawy dołącza się jedynie kopertę w części zawierającej adnotacje doręczającego i placówki pocztowej, a odpisy pism i pouczeń zawarte w przesyłce podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem oryginałów dokumentów wniesionych przez uczestników postępowania lub inne osoby przybrane do udziału w czynnościach. W odniesieniu do akt prowadzonych w systemie teleinformatycznym, do akt dołącza się tylko cyfrowe odwzorowanie koperty z adnotacjami doręczającego i placówki pocztowej, a oryginał koperty wraz z zawartością podlega zniszczeniu. Przepisów o dołączaniu koperty nie stosuje się, jeżeli przesyłkę doręczono przy użyciu elektronicznego potwierdzenia odbioru.

4. Jeżeli pismo doręczane z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej nie zostało podjęte przez adresata, do akt dołącza się wyłącznie elektroniczne potwierdzenie odbioru, a przesyłka nie musi być zwracana komornikowi przez operatora pocztowego.";

6) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie wniesienia pisma w sposób opisany w art. 165 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, do akt sprawy dołącza się kopertę lub jej część, w sposób pozwalający ustalić datę oddania pisma, jeżeli data wniesienia jest istotna dla ustalenia terminu, od którego zachowania uzależniona jest ochrona praw danej osoby - dotyczy to w szczególności: wniosku o wszczęcie egzekucji (termin przedawnienia); wniosku o zastosowanie określonego sposobu egzekucji lub o podjęcie określonych czynności, od których jest uzależnione dalsze prowadzenie egzekucji; skargi na czynność komornika lub innego środka zaskarżenia; wniosku o zwolnienie od kosztów komorniczych lub wniosku o przywrócenie terminu. W razie przesłania w jednej kopercie pism dotyczących więcej niż jednej sprawy, kopertę lub jej część zamieszcza się w jednych aktach, a w aktach pozostałych spraw zamieszcza się adnotację o sygnaturze sprawy, w której zamieszczono oryginał koperty, z jednoczesnym wskazaniem numeru karty.",

b) w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Jeżeli dokumentacja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym, jest wystarczające zamieszczenie w aktach sprawy oryginału pisma opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.",

c) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. W odniesieniu do akt spraw prowadzonych w systemie teleinformatycznym, dołączenie do akt dokumentów, o których mowa w ust. 1-8, następuje przez zamieszczenie w systemie teleinformatycznym oryginału pisma wytworzonego w postaci cyfrowej lub cyfrowego odwzorowania pisma wytworzonego lub doręczonego w postaci papierowej.

10. W odniesieniu do akt spraw prowadzonych w systemie teleinformatycznym dokumenty wpływające w postaci papierowej podlegają dołączeniu do pomocniczego zbioru dokumentów, z wyjątkiem zwrotnych poświadczeń odbioru, o których mowa w § 22 ust. 2 zdanie drugie, i kopert, o których mowa w § 22 ust. 3. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do pomocniczego zbioru dokumentów.";

7) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie zakończenia postępowania egzekucyjnego komornik nanosi na tytuł wykonawczy sporządzony w postaci papierowej wzmiankę o wyniku egzekucji, której wzór stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia.";

8) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. Dowody wpłat gotówkowych dołącza się do wyciągu bankowego i pozostawia w chronologicznie uporządkowanym zbiorze dla danego rocznika.";

9) uchyla się § 40;



10) w § 49:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wyegzekwowane środki pieniężne oraz uiszczone przez strony zaliczki na pokrycie wydatków gotówkowych w toku egzekucji, postępowania zabezpieczającego, a także zaliczki na wydatki niezwiązane z czynnościami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy (tj. zaliczki na sprawy „Kmn"), pobrane na podstawie odrębnych przepisów, komornik przechowuje na rachunku bankowym kancelarii służącym obsłudze prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających (rachunek powierniczy). Środki pieniężne uzyskane w wyniku wpłat gotówkowych komornik przekazuje na rachunek powierniczy najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia wpłaty, o ile nie zostały one wydane wierzycielowi.

2. Nie później niż w terminie, o którym mowa w art. 149 ust. 2 ustawy, komornik przekazuje na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy kancelarii (rachunek opłat egzekucyjnych) opłaty egzekucyjne uzyskane w poprzednim miesiącu.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Środków, o których mowa w § 50 ust. 1, nie przechowuje się na rachunku powierniczym lub rachunku opłat egzekucyjnych.";

11) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie prowizyjne, środki pieniężne uzyskane z opłat komorniczych niebędących opłatami egzekucyjnymi oraz pozostałe prywatne środki pieniężne pochodzące z innych źródeł, a służące finansowaniu kosztów działalności egzekucyjnej, komornik przechowuje na rachunku, o którym mowa w art. 150 ust. 4 ustawy (rachunek operacyjny kancelarii). Komornik może posiadać więcej niż jeden rachunek operacyjny kancelarii.";

12) załącznik nr 16 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.