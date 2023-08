Rozdział 4

Szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu, a także zakres danych wpisywanych do rejestru oraz szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków określonych dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru

§ 10.

1. Agencja rozpatruje wniosek o wpis do rejestru, złożony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 3.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, Agencja zwraca się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W przypadku wezwania wnioskodawcy przez Agencję do usunięcia uchybień formalnych wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawionego wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.

3. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 3, spełniający wymagania formalne Agencja weryfikuje pod względem spełniania warunków niezbędnych do wpisania wnioskodawcy do rejestru. Weryfikację tę przeprowadza się odrębnie dla każdego rodzaju usług rozwojowych objętego wnioskiem o wpis do rejestru.

4. W celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru oraz w oświadczeniu, o którym mowa w § 9 ust. 3, Agencja może:

1) dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy, powiadamiając go o jego terminie z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem; bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia zakończenia sprawdzenia, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dodatkowych dokumentów lub informacji; bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez wnioskodawcę tych dokumentów lub informacji, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.

5. Jeżeli wnioskodawca:

1) nie złożył poprawionego wniosku lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2,

2) nie poddał się sprawdzeniu stanu faktycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,

3) nie przedłożył dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 2

- wniosek o wpis do rejestru pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. Agencja w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1, informuje wnioskodawcę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego o wyniku rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru. Jeżeli wynik rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru dotyczący danego rodzaju usług rozwojowych był negatywny, Agencja wskazuje przyczyny takiego wyniku.

7. Wnioskodawca, którego wniosek o wpis do rejestru w zakresie danego rodzaju usług rozwojowych został rozpatrzony negatywnie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie tego wniosku. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru wraz z uzasadnieniem składa się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru złożone po terminie lub w innej formie lub postaci niż określone w ust. 7 pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. Agencja rozpatruje wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę.