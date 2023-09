1) tryb działania komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją wojewódzką", i komisji do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją";

4. Wzór orzeczenia komisji w sprawie przeznaczenia do służby zastępczej w podmiocie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór orzeczenia komisji wojewódzkiej w sprawie przeznaczenia do służby zastępczej w podmiocie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Sprawozdanie z działalności komisji wojewódzkiej jest składane do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego to sprawozdanie dotyczy.

1) kieruje do ministra właściwego do spraw pracy wnioski o odwołanie członków komisji;

§ 9.

Do składanych za 2023 r. sprawozdań z działalności komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej oraz komisji do spraw służby zastępczej przepisy § 4 i § 6 stosuje się. Sprawozdania, o których mowa w zdaniu pierwszym, zawierają informacje, o których mowa w § 4 ust. 3, za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.