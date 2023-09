Rozporządzenie określa sposób ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją wojewódzką", i komisji do spraw służby zastępczej, zwanej dalej „komisją", a także sposób ustalania wysokości i warunków wypłaty diet i innych należności, jeżeli osoby te zamieszkują poza miejscowościami, w których działają te komisje.

§ 4.

W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozporządzenie weszło w życie, do ustalania wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej oraz komisji do spraw służby zastępczej stosuje się przepisy dotychczasowe.