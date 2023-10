§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1884 i 2082) w załączniku do rozporządzenia:

1) wiersz oznaczony lp. 94 otrzymuje brzmienie:

94 Królestwo Hiszpanii Malaga I Calle Flauta Mágica 2 29006 Málaga 94

2) wiersz oznaczony lp. 99 otrzymuje brzmienie:

99 Królestwo Hiszpanii Alicante I Avenida de Elche 3 03008 Alicante 99

3) wiersz oznaczony lp. 120 otrzymuje brzmienie:

120 Islandia Reykjavík I Þórunnartún 2 105 Reykjavík 120

4) wiersz oznaczony lp. 122 otrzymuje brzmienie:

122 Islandia Reykjavík II Strandgata 1 220 Hafnarfjörður 122

5) wiersze oznaczone lp. 213 i 214 otrzymują brzmienie:

213 Republika Federalna Niemiec Karlsruhe I Albert-Schweitzer-Straße 1 76139 Karlsruhe 213 214 Republika Federalna Niemiec Norymberga I Sulzbacher Straße 32 90489 Nürnberg 214

6) wiersz oznaczony lp. 399 otrzymuje brzmienie:

399 Republika Włoska Mediolan I Via Monte Rosa 6 20149 Milano 399

7) dodaje się wiersze oznaczone lp. 411-417 w brzmieniu: