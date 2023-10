§ 4.

1. Wnioski o nadanie Medalu za zasługi przedstawiają:

1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych - w stosunku do podległych lub nadzorowanych jednostek wojskowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, zakładów lub instytucji oraz osób w nich zatrudnionych lub pełniących w nich służbę - bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr;

2) wojewodowie - w stosunku do podległych lub nadzorowanych organizacji społecznych, przedsiębiorstw, zakładów lub instytucji, organów organizacji społecznych, pracowników terenowej administracji rządowej oraz pracowników samorządowych - za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przez szefów ośrodków zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

3) naczelne władze organizacji społecznych - w stosunku do pracowników i członków tych organizacji oraz podległych im jednostek organizacyjnych - za pośrednictwem Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przez szefów ośrodków zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji;

4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek wojskowych lub instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - w stosunku do bezpośrednio im podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz żołnierzy pełniących w nich służbę, a także pracowników resortu obrony narodowej zatrudnionych w tych jednostkach - bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, mogą przedstawiać wnioski o nadanie Medalu za zasługi również w stosunku do innych jednostek organizacyjnych i innych osób niż określone w tym przepisie.

3. Wnioski o nadanie Medalu za zasługi w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy składa Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, uwzględniając że wniosek o nadanie Stopnia I - Złotego Medalu za zasługi składa się w przypadku rodziców, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową, a wniosek o nadanie Stopnia II - Srebrnego Medalu za zasługi składa się w przypadku rodziców, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

4. Wnioski o nadanie Medalu za zasługi przedstawia się drogą służbową lub przesyła do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, nie później niż na 60 dni przed przewidywanym terminem wręczenia Medalu za zasługi.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Wniosek o nadanie osobie Medalu za zasługi zawiera: imię i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, rodzaj i czas pełnienia służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej oraz rok nadania posiadanego Medalu za zasługi, a w przypadku rodziców, którym nadaje się Medal za zasługi uwzględnia się również dane osobowe ich dzieci takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL oraz rodzaj, miejsce i czas pełnienia służby wojskowej.