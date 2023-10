§ 4.

1. Konsul aktualizuje sporządzony spis przez:

1) wpisanie na dodatkowej karcie spisu:

a) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, która zmieniła miejsce głosowania,

b) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której reklamacja skutkuje ujęciem w spisie;

2) skreślenie ze spisu:

a) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, co do której uzyskano powiadomienie o:

- ujęciu w innym spisie w przypadku, o którym mowa w art. 28 § 1 oraz art. 35 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,

- utracie obywatelstwa polskiego,

- zgonie,

- pozbawieniu prawa udziału w referendum ogólnokrajowym,

b) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której reklamacja skutkuje skreśleniem ze spisu,

c) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Konsul, dokonując aktualizacji, o której mowa w ust. 1, w rubryce spisu „Uwagi" zamieszcza adnotację, odpowiednio: „zmiana miejsca głosowania", „utrata obywatelstwa", „zgon", „pozbawienie prawa udziału w referendum ogólnokrajowym", „reklamacja", „zaświadczenie".

3. Dodatkową kartę spisu sporządza się w dwóch egzemplarzach, zapisując ją jednostronnie.

4. Konsul podpisuje każdą dodatkową kartę spisu oraz opatruje pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.