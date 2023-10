§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 „POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY" w części 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego" w lp. I w pkt 1 „Personel" w kolumnie nr 4 ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3. Procentowy udział liczby zespołów transportu medycznego realizujących świadczenia w ramach danego zakresu świadczeń w składzie 3-osobowym, obejmującym co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wynosi co najmniej 51% wszystkich zespołów transportu medycznego realizujących świadczenia w ramach danego zakresu świadczeń.".