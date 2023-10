Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 12 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2230)

SZCZEGÓŁOWA LISTA SUBSTRATÓW MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA W BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

1. Biomasa:

1.1. odchody zwierzęce1);

1.2. słoma;

1.3. inne, niebędące niebezpiecznymi, naturalne substancje pochodzące z produkcji rolniczej lub leśnej, w tym z hodowli grzybów jadalnych oraz upraw hydroponicznych.

2. Inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, wyłącznie pochodzenia biologicznego:

2.1. biomasa roślinna pochodząca z utrzymania terenów zielonych, wyłącznie pozyskana bezpośrednio od producenta biomasy, a następnie bezpośrednio przekazana wytwórcy biogazu, niebędąca odpadami komunalnymi;

2.2. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego1), w tym produkty przetworzone, objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009", niebędące odpadami, wyłącznie pozyskane bezpośrednio od producenta produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a następnie bezpośrednio przekazane wytwórcy biogazu, stanowiące:

2.2.1. materiał kategorii 2, o którym mowa w art. 9 lit. a oraz g rozporządzenia nr 1069/2009, z tym że w przypadku materiału, o którym mowa w art. 9 lit. g rozporządzenia nr 1069/2009 - jedynie zawierające substraty, o których mowa w art. 9 lit. a oraz w art. 10 lit. a-l, n oraz o rozporządzenia nr 1069/2009, w tym serwatkę oraz inne produkty pochodzące z przetwórstwa mleka;

2.2.2. materiał kategorii 3, o którym mowa w art. 10 lit. a-l, n oraz o rozporządzenia nr 1069/2009, w tym serwatka oraz inne produkty pochodzące z przetwórstwa mleka;

2.3. płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego wyłącznie z substratów wymienionych w niniejszym załączniku;

2.4. przedmioty lub substancje, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), wyłącznie pozyskane bezpośrednio od wytwórcy tych przedmiotów lub substancji prowadzącego działalność określoną w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, a następnie bezpośrednio przekazane wytwórcy biogazu:

2.4.1. wysłodki, wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary i destylaty, produkty i substancje poekstrakcyjne stanowiące pozostałość z przetwórstwa produktów rolnych, upraw hydroponicznych lub leśnictwa, w szczególności z produkcji cukru lub napojów alkoholowych lub bezalkoholowych;

2.4.2. osady i szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania, mechanicznego rozdrabniania lub oddzielania surowców pochodzących z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych lub leśnictwa, a także z powiązanych działów przemysłu;

2.4.3. biomasa z przygotowania lub przetwórstwa produktów lub używek spożywczych, w tym z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy lub herbaty, przygotowania lub przetwórstwa tytoniu lub drożdży lub produkcji ekstraktów drożdżowych lub przygotowywania lub fermentacji melasy;

2.4.4. surowce i produkty żywnościowe nienadające się do spożycia lub przetwórstwa;

2.4.5. tłuszcze spożywcze wytwarzane lub wykorzystywane w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym przemysłu piekarniczego i cukrowniczego, nieprzydatne do wykorzystania;

2.5. odpady2) wyłącznie pozyskane bezpośrednio od wytwórcy odpadów prowadzącego działalność określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 lub 5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu:

2.5.1. odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa i rybołówstwa o kodzie:

02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,

02 01 03 - odpadowa masa roślinna,

02 01 06 - odchody zwierzęce1);

2.5.2. odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego1) o kodzie:

02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,

02 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

02 02 82 - odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80;

2.5.3. odpady z przygotowania lub przetwórstwa produktów lub używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy lub herbaty, oraz odpady z przygotowania lub przetwórstwa tytoniu lub drożdży lub produkcji ekstraktów drożdżowych lub odpady z przygotowywania lub fermentacji melasy o kodzie:

02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,

02 03 03 - odpady poekstrakcyjne,

02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81),

02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,

02 03 82 - odpady tytoniowe;

2.5.4. odpady z przemysłu cukrowniczego o kodzie:

02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,

02 04 80 - wysłodki;

2.5.5. odpady z przemysłu mleczarskiego1) o kodzie:

02 05 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

02 05 80 - odpadowa serwatka;

2.5.6. odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego o kodzie:

02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze;

2.5.7. odpady z produkcji napojów alkoholowych lub bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) o kodzie:

02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,

02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,

02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary.

-------------------------------

Objaśnienia:

1) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.) w odniesieniu do tych substratów są spełnione wymogi dotyczące przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w biogaz lub ich kompostowania określone w tym rozporządzeniu.

2) Kody i rodzaje odpadów zgodne z kodami i rodzajami odpadów określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.