§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1955) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. W latach 2024 i 2025 dopuszcza się realizację świadczenia „Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi" przez świadczeniodawcę posiadającego jednostkę diagnostyki patomorfologicznej (zakład albo pracownię), o której mowa w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części 2 „Centrum kompetencji raka piersi", w części „Wymagania formalne" w kolumnie 2 ust. 1 pkt 8 - w dostępie, pod warunkiem złożenia odpowiednio do dnia 20 listopada 2023 r. i do dnia 10 listopada 2024 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymagania.

2. W latach 2024 i 2025 za równoważne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w części 2 „Centrum kompetencji raka piersi", w części:

1) „Personel" w kolumnie 2 pkt 3, uważa się zapewnienie przez świadczeniodawcę specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub radiodiagnostyki z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym opisanie w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych łącznie co najmniej 1000 badań mammograficznych diagnostycznych i przesiewowych, potwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

2) „Pozostałe wymagania" w kolumnie 2 pkt 3 i 4, uważa się realizację przez świadczeniodawcę w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych łącznie co najmniej 1000 badań mammograficznych diagnostycznych i przesiewowych

- pod warunkiem złożenia odpowiednio do dnia 20 listopada 2023 r. i do dnia 10 listopada 2024 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów potwierdzających spełnienie danego wymagania.".