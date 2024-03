§ 2.

1. Osobę powołaną do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, która stawiła się do odbycia tej służby, przyjmuje się do jednostki wojskowej.

2. Przyjęcie do jednostki wojskowej osoby powołanej do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej obejmuje:

1) potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję do spraw przyjęcia osób powołanych do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, zwaną dalej „komisją”;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych;

3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarnohigienicznych;

4) wydanie przedmiotów umundurowania i wyekwipowania;

5) przydzielenie do pododdziału;

6) wyznaczenie na stanowisko służbowe, powierzenie funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej;

7) dopełnienie obowiązku meldunkowego.

3. Dowódca jednostki wojskowej zapewnia osobom powołanym do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej warunki do nieskrępowanego dokonania przeglądu lekarskiego, zabiegów sanitarnohigienicznych oraz umundurowanie i wyekwipowanie osobiste.