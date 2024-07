§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 70 i 792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku przekazania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu świadectwa wydanego przez:

1) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej lub

2) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej

- po upływie terminu, o którym mowa w części 2 i 3 tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia, wartość współczynnika korygującego q l,j , o którym mowa w § 2 pkt 32, odpowiadającą temu świadectwu uwzględnia się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie świadectwa.”;

2) w § 3a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zmiana zakresu działalności leczniczej, o której mowa w art. 136c ust. 4 ustawy, może dotyczyć wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie styczeń-marzec 2024 r. ponad iloczyn 3/12 sumy liczby jednostek sprawozdawczych, będących podstawą ustalenia wysokości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla danego świadczeniodawcy w 2024 r., oraz liczby jednostek sprawozdawczych odpowiadających sumie kwot, o których mowa w § 3ba ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r. 1194, 2186 i 2645 oraz z 2024 r. poz. 339, 730 i 843), przyznanych u tego świadczeniodawcy na 2024 r.”;

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2 wyrazy „W odniesieniu do pkt 2 i 3 przekazanie, w okresie obliczeniowym, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu” zastępuje się wyrazami „Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania,”.