Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki

z dnia 22 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1137)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, objętych dofinansowaniem z budżetu państwa, oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania.

§ 2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, zwane dalej „dotacjami”, na dofinansowanie zadań związanych z:

1)2) budową i remontami obiektów sportowych;

2) rozwijaniem sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także sportu osób niepełnosprawnych, polegających na:

a) organizacji i prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych,

b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) zakupie sprzętu sportowego.

§ 3. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, w terminie odpowiednio do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania albo do dnia 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu3), zwanemu dalej „Ministrem”, wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, zwany dalej „wnioskiem”.

2. (uchylony).4)

3. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.

4. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego;

2) opis zadania, uwzgledniający termin, cykl i miejsce jego realizacji;

3) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji;

4) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Minister, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) wstępną ocenę wniosku przygotowaną przez merytorycznie właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego Ministra;

2) wysokość środków określonych w ustawie budżetowej na dany rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego;

5) znaczenie i charakter zadania.

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

3. Po rozpatrzeniu wniosku Minister informuje jednostkę samorządu terytorialnego o przyznaniu dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej wraz z kwotami oraz podziałem na poszczególne zadania, a także wyznacza termin zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 5. 1. Dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, jest udzielana na podstawie umowy o dofinansowanie zawieranej przez jednostkę samorządu terytorialnego z Ministrem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin realizacji zadania;

2) kwotę dotacji przyznanej jednostce samorządu terytorialnego oraz tryb i termin jej przekazania;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) tryb kontroli realizacji zadania;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz zasady zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

§ 6. Przekazywanie dotacji odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub na podstawie faktur.

§ 7. 1. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przedstawienia Ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 8. (pominięty).5)

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura fizyczna kieruje Minister Sportu i Turystyki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz. U. poz. 274), które weszło w życie z dniem 24 lutego 2023 r.

3) Obecnie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej na podstawie art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512, z 2023 r. poz. 2029 oraz z 2024 r. poz. 834 i 862) , która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zamieszczony w obwieszczeniu.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2009 r.