Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 23 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1142)

Załącznik nr 1

ZAKRES DANYCH PRZEKAZYWANYCH W ZGŁOSZENIU DO EWIB 2.0

1. Adres korespondencyjny - dane adresowe dostawcy, inne niż dane zawarte w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej służące do przesyłania korespondencji, wraz z dodatkową informacją dotyczącą lokalizacji dostawcy.

2. Adres pocztowy - dane adresowe dostawcy zgodne z adresem siedziby dostawcy, według danych zawartych w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

3. E-mail - ogólnie dostępny adres e-mail wskazany jako adres do kontaktu z dostawcą.

4. Adres strony internetowej - kod w formacie URL umożliwiający dostęp do oficjalnej strony internetowej dostawcy.

5. BIC* - Kod Identyfikujący Instytucję nadany przez Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (SWIFT), przypisany do numeru rozliczeniowego i stosowany przez dostawcę w rozliczeniach płatniczych.

6. BIC SEPA* - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 22, z późn. zm.).

7. BIC TARGET2* - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę w systemie TARGET2 (Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym).

8. BIC SORBNET2* - BIC przypisany do numeru rozliczeniowego stosowany przez dostawcę w systemie SORBNET2.

9. Data początkowa wspólnego korzystania z numeru rozliczeniowego (współdzielenia) - data rozpoczęcia okresu wspólnego korzystania przez podmioty z tego samego numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.

10. Data końcowa współdzielenia - data zakończenia okresu wspólnego korzystania przez podmioty z tego samego numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.

11. Data przejęcia - wskazany przez dostawcę dzień, z którym nastąpiło połączenie podmiotów, lub dzień przejęcia numeru rozliczeniowego (dzień, na który podmioty uzgodniły przejęcie numeru).

12. Data odwieszenia numeru rozliczeniowego - data rozpoczęcia korzystania z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych po okresie czasowego zaniechania korzystania z danego numeru rozliczeniowego w tych rozliczeniach.

13. Data rejestracji w rejestrze - data pierwszego wpisu dostawcy w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

14. Data rozpoczęcia działalności - data określona przez dostawcę, od której dostawca rozpoczyna relacje operacyjne z klientami.

15. Data zakończenia działalności - data określona przez dostawcę, od której dostawca kończy relacje operacyjne z klientami.

16. Data zakończenia korzystania z numeru rozliczeniowego - data wykreślenia numeru rozliczeniowego z wykazu i zakończenia jego wykorzystywania w rozliczeniach międzybankowych.

17. Data zawieszenia numeru rozliczeniowego - data rozpoczęcia okresu czasowego zaniechania korzystania z numeru rozliczeniowego w rozliczeniach międzybankowych.

18. Identyfikator dostawcy - identyfikator nadany przez NBP.

19. Identyfikator dostawcy zrzeszającego.

20. Kody BIN - Numer Identyfikujący Bank - sześciocyfrowe numery identyfikujące dostawcę jako wydawcę karty płatniczej w ramach schematu płatniczego (np. BIN VISA, BIN MasterCard).

21. Kraj - państwo, w którym dany dostawca prowadzi działalność, a w przypadku oddziału - państwo pochodzenia jednostki macierzystej.

22. Logo - graficzny znak dostawcy lub nazwy handlowej.

23. Miejscowość - miejscowość, w której dostawca ma siedzibę.

24. Nazwa dostawcy - nazwa (firma), pod którą dostawca prowadzi działalność, zgodna z wpisem w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej; w przypadku gdy nazwa (firma) wpisana do rejestru sądowego lub rejestru działalności gospodarczej różni się od nazwy (firmy) wskazanej w zezwoleniu właściwego organu nadzoru (np. Komisji Nadzoru Finansowego) - nazwa (firma) dostawcy zgodna z tym zezwoleniem, z zachowaniem znaków pisarskich.

25. Nazwa handlowa - prawnie zastrzeżone określenie identyfikujące dostawcę, inne niż nazwa (firma) zamieszczona w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej, w postaci np. skrótu nazwy (firmy) dostawcy, nazwy produktu lub usługi, używana przede wszystkim w celach marketingowych.

26. Nazwa jednostki organizacyjnej - nazwa jednostki organizacyjnej dostawcy właściwej dla jego siedziby, np. centrala.

27. Nazwa jednostki macierzystej - nazwa instytucji zagranicznej, w imieniu której działa oddział**.

28. Nazwa numeru rozliczeniowego - nazwa numeru rozliczeniowego, inna niż nazwa jednostki organizacyjnej dostawcy korzystającej z tego numeru.

29. Numer ewidencyjny - numer techniczny nadany przez EWIB 2.0 jednostce organizacyjnej dostawcy w celu nadania numeru rozliczeniowego.

30. Numer GIIN - Globalny Numer Identyfikujący Pośrednika - numer identyfikacyjny raportującej polskiej instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2023 r. poz. 41, z późn. zm.), uzyskiwany w ramach rejestracji w Internal Revenue Service - urzędzie podatkowym w USA.

31. Numer LEI - Identyfikator Podmiotu Prawnego - międzynarodowy numer rejestracyjny identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych.

32. NIP - numer ewidencji podatkowej dostawcy.

33. Numer rozliczeniowy - numer służący do identyfikacji dostawcy w rozliczeniach międzybankowych.

34. Numery telefonów kierownictwa dostawcy - ogólnie dostępne numery telefonów kontaktowych do kierownictwa (np. zarządu) dostawcy.

35. Numer organu nadzorczego - numer dostawcy nadany przez właściwy organ nadzoru (np. Komisję Nadzoru Finansowego) lub informacja o podstawie prawnej działania dostawcy w przypadku, gdy dostawca nie podlega wpisowi do rejestru usług płatniczych.

36. Numer wpisu w rejestrze - numer nadany dostawcy w rejestrze sądowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

37. Numery telefonów, faksów - ogólnie dostępne numery telefonów i faksów wskazane jako numery do kontaktu z dostawcą.

38. Symbol literowy - unikatowy symbol określony przez dostawcę, wykorzystywany na potrzeby identyfikacji dostawcy w EWIB 2.0, składający się z maksymalnie sześciu znaków (małe i wielkie litery).

39. Typ jednostki organizacyjnej - rodzaj jednostki organizacyjnej dostawcy realizującej zadania dostawcy związane z przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych (np. jednostka centralna dostawcy).

40. Zrzeszenie - informacja dotycząca funkcji dostawcy w zrzeszeniu („zrzeszony”, „zrzeszający” lub „nie dotyczy”).

* W przypadku gdy numer rozliczeniowy jest wykorzystywany w różnych systemach płatności z tym samym kodem BIC, należy stosować ten kod w każdym systemie płatności.

** Dotyczy dostawców, którzy podejmują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność transgraniczną w formie oddziału lub za pośrednictwem agenta.