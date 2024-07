§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w pkt 2 lit. r otrzymuje brzmienie:

„r) wiedzy o społeczeństwie - obejmuje określony w podstawie programowej kształcenia ogólnego zakres rozszerzony dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie.”;

2) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczeń lub absolwent składa deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2.”,

b) uchyla się ust. 3;



3) w § 13:

a) uchyla się ust. 7,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Absolwent, o którym mowa w § 12 ust. 1, który zamierza złożyć deklarację w postaci elektronicznej, składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, nie później niż do dnia 15 stycznia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.”,



c) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 11 wyrazy „ust. 7-9” zastępuje się wyrazami „ust. 8 i 9”;

4) w § 19 uchyla się ust. 4;

5) w § 58 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego wiedza o społeczeństwie obejmujący wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu rozszerzonego dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest przeprowadzany dla absolwentów:”;

6) po § 59d dodaje się § 59e i § 59f w brzmieniu:

„§ 59e. Do dnia 1 września 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatory, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy, zawierające w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie maturalnym, przeprowadzanym od roku szkolnego 2024/2025.

§ 59f. Do dnia 1 września 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, obowiązujący w roku szkolnym 2024/2025.”.