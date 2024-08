§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2025 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, gminy Chełm i miasta na prawach powiatu Chełm przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Chełm obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31, o powierzchni 300,36 ha, z miasta na prawach powiatu Chełm;

2) w województwie małopolskim, w powiecie suskim, gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka i gminy Zembrzyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Sucha Beskidzka części obszaru obrębu ewidencyjnego Tarnawa Dolna, to jest działek ewidencyjnych nr: 3264/5, 3265, 3660/3, 3660/4, 3660/5, 3660/6, 3660/8, 3660/9, 3660/10, 3660/11, 3660/12, 3660/13, 3660/14, 3660/15, 3660/16, 3660/17, 3660/18, 3660/21, 3660/22, 3661/1, 3661/2, 3661/3, 3661/4, 3661/5, 3662/1, 3663/1, 3663/2, 3666, 3667, 3668, 3669/2, 3669/4, 3669/5, 3669/6, 3669/7, 3669/8, 3670/1, 3670/2, 3670/3, 3671/1, 3671/2, 3671/3, 3672/2, 3673/2, 3674/1, 3674/2, 3675/1, 3675/2, 3675/3, 3675/4, 3675/5, 3675/6, 3678/1, 3678/2, 3679/1, 3679/2, 3679/3, 3679/4, 3679/5, 3679/6, 3679/7, 3679/8, 3679/9, 3679/10, 3679/11, 3679/12, 3679/13, 3679/14, 3679/15, 3679/16, 3680, 3681/1, 3681/2, 3681/3, 3681/5, 3681/6, 3681/7, 3682/1, 3682/2, 3683/1, 3684/3, 3684/4, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691/3, 3691/6, 3695, 3696, 3697, 3698/2, 3698/3, 3698/4, 3699/2, 3699/3, 3699/5, 3700, 3702/2, 3703/1, 3703/2, 3704, 3705, 3706/1, 3706/2, 3707/3, 3708/2, 3708/3, 3708/4, 3708/5, 3710, 4877, 5276, 5500, 5605, 5606, 5666, 5701, 5702, 5703 i 5727, o łącznej powierzchni 23,70 ha, z gminy Zembrzyce;

3) w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, gminy Zarzecze i gminy Kańczuga przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Zarzecze części obszaru obrębu ewidencyjnego Bóbrka Kańczucka, to jest działek ewidencyjnych nr: 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369/2, 369/4, 374/2, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 i 411, o łącznej powierzchni 17,92 ha, z gminy Kańczuga;

4) w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim:

a) gminy o statusie miasta Orzesze i gminy Ornontowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Orzesze części obszaru obrębu ewidencyjnego Ornontowice, to jest działki ewidencyjnej nr 1146/217, o powierzchni 0,29 ha, z gminy Ornontowice,

b) gminy Ornontowice i gminy o statusie miasta Orzesze przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Ornontowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Orzesze, to jest działek ewidencyjnych nr 664/170 i 3043/164, o łącznej powierzchni 0,10 ha, z gminy o statusie miasta Orzesze;

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, gminy Kaźmierz i gminy Szamotuły przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kaźmierz części obszaru obrębu ewidencyjnego Myszkowo, to jest działek ewidencyjnych nr 80016/3 i 80016/5, o łącznej powierzchni 0,17 ha, z gminy Szamotuły;

6) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, gminy o statusie miasta Kołobrzeg i gminy Koło-brzeg przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Kołobrzeg części obszaru obrębu ewidencyjnego Korzystno, to jest działek ewidencyjnych nr: 13/1, 142/4, 155/3, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8, 156, 158/5, 158/7, 159, 160, 271/9, 271/11, 271/14, 272/1, 272/2, 275/1, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 286/2, 287, 288, 289, 290/2, 294/8, 294/11, 294/12, 295, 295/1, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299, 299/1, 300, 301, 302/2, 303, 304, 306/4, 307, 308, 309, 311/5, 311/6, 314/4, 314/5, 314/6, 314/7, 314/8, 314/9, 314/11, 314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 321, 322, 323/1, 324/2, 324/3, 331/5, 331/6, 333, 349, 350 i 351 oraz części działek nr: 243/1, 328 i 329, o łącznej powierzchni 121,74 ha, z gminy Kołobrzeg. Linia podziału działki 243/1 przebiega od istniejącego punktu granicznego o identyfikatorze 320804_2.0005.1113 należącego do działek ewidencyjnych nr: 158/6, 158/7 i 243/1. Tam granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu określonego w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X= 6002560,81 Y= 5533566,73, położonego na linii złożonej z punktów granicznych o identyfikatorach 320804_2.0005.1458 i 320804_2.0005.1459, oddzielającej działki ewidencyjne nr 349 i 243/1. Linia podziału działki 328 przebiega od istniejącego punktu granicznego o identyfikatorze 320804_2.0005.1762, położonego na styku działek ewidencyjnych nr: 290/2, 290/1 i 328. Tam granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu określonego w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 o wyliczonych współrzędnych X=6003447,68 Y=5533538,70, położonego na linii złożonej z punktów granicznych o identyfikatorach 320804_2.0005.1041 oraz 320804_2.0005.1739, oddzielającej działki ewidencyjne nr: 328, 294/11, 294/9 i 294/12. Linia podziału działki 329 przebiega od istniejącego punktu granicznego o identyfikatorze 320804_2.0005.243, położonego na styku działek ewidencyjnych nr: 329, 156, 147/1. Tam granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do istniejącego punktu granicznego o identyfikatorze 320804_2.0005.246, położonego na styku działek ewidencyjnych nr: 329, 160 i 161.