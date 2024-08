§ 4.

1. Zawiadamiając osobę niepełnosprawną o wysłuchaniu, sąd poucza ją o treści art. 152-154 K.p.c., a także:

1) informuje osobę niepełnosprawną o pomocy, której sąd ma możliwość udzielić w budynku sądu, oraz stopniu dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych;

2) wskazuje osobie niepełnosprawnej udogodnienia techniczne, które sąd ma możliwość zapewnić podczas wysłuchania;

3) informuje osobę niepełnosprawną o konieczności powiadomienia sądu o przeszkodach w przeprowadzeniu wysłuchania w budynku sądu, wynikających z braku możliwości zapewnienia przez sąd udogodnień technicznych uwzględniających potrzeby osoby niepełnosprawnej lub jej stanu zdrowia.

2. Sąd poucza osobę niepełnosprawną, że należy powiadomić sąd o potrzebie skorzystania z pomocy lub udogodnienia wskazanego przez sąd bądź przeszkodach w przeprowadzaniu wysłuchania na terenie sądu najpóźniej siedem dni roboczych przed wyznaczonym terminem wysłuchania.

3. Jeżeli w wysłuchaniu ma uczestniczyć biegły psycholog, sąd informuje o tym osobę niepełnosprawną, zawiadamiając ją o wysłuchaniu.

4. Zawiadomienie przesyłane osobie niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione jej szczególnymi potrzebami w komunikowaniu się z otoczeniem, sporządza się czcionką bezszeryfową, prostą, wielkości co najmniej 14 pkt, przy zastosowaniu interlinii między wersami 1,5 pkt i interlinii między akapitami 12 pkt, wyrównując tekst do lewej strony. Zawiadomienie przesyła się także na adres poczty elektronicznej, jeżeli został wskazany we wniosku.

5. Jeżeli z uwagi na okoliczności sprawy wysłuchanie zostało wyznaczone w miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej bądź też należy je przeprowadzić niezwłocznie, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.