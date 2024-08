§ 3.

1. Jeżeli do wydania opinii został wyznaczony skład dwu-albo trzyosobowy, członek Zespołu wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy przygotowuje projekt opinii w terminie miesiąca od dnia przekazania dokumentacji do zaopiniowania.

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na zakres aspektów zdrowotnych koniecznych do uwzględnienia w opinii, sekretarz Zespołu może wyznaczyć dwóch sprawozdawców, którzy odpowiadają za sporządzenie części projektu opinii. Sekretarz Zespołu określa, za jaką część projektu opinii odpowiada dany sprawozdawca.

3. Członkowie składu wyznaczonego do wydania opinii zapoznają się z projektem opinii i zgłaszają sprawozdawcy swoje uwagi w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu opinii, po czym w ciągu dwóch kolejnych tygodni uzgadniają końcowe brzmienie opinii.

4. Opinia jest przyjmowana większością głosów członków składu wyznaczonego do wydania opinii. Członek tego składu nie może wstrzymać się od głosu w sprawie opinii. W przypadku zdania odrębnego członek składu wyznaczonego do wydania opinii wskazuje je w treści opinii. W przypadku równego rozłożenia głosów w składzie dwuosobowym skład Zespołu wyznaczony do wydania opinii zostaje uzupełniony o kolejnego członka, który bierze następnie udział w przyjęciu opinii.

5. Opinia jest uzgadniana i przyjmowana w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności pozwalających na zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

6. Członek Zespołu wyznaczony do pełnienia funkcji sprawozdawcy przekazuje opinię sekretarzowi Zespołu niezwłocznie po jej przyjęciu, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.