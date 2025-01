Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 108)

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1-10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2024 r. poz. 459 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, zwana dalej "decyzją o wsparciu";

2) szczegółowe kryteria jakościowe;

3) szczegółowe kryteria ilościowe;

4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;

5) warunki udzielania pomocy publicznej;

6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;

7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji;

8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;

9) sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu;

10) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;

11) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

§ 2. 1. Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) produkcji broni i amunicji określonej w sekcji C w dziale 25 w grupie 25.4 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), zwanej dalej "PKWiU";

2) wytwarzania materiałów wybuchowych, wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

3) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227 oraz z 2024 r. poz. 1473);

4) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu;

5) osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, określonych w sekcji E w dziale 37 PKWiU;

6) odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0, 38.22.19.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

d) surowców wtórnych oraz usług w zakresie odzysku surowców, określonych w grupie 38.3;

7) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

8) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;

9) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

10) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

11) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek i map, określonych w kategorii 58.11.6,

b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych i telefonicznych, określonych w kategorii 58.12.3,

c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków, określonych w kategorii 58.14.4,

d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

12) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, w zakresie:

a) pozostałych publikacji online określonych w kategorii 58.19.2,

b) produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w kategorii 59.20.3,

c) nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych, określonych w dziale 60,

d) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

13) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

14) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

c) usług w zakresie firm centralnych (head offices) oraz usług doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70,

d) usług architektonicznych i inżynierskich oraz usług w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71,

e) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72,

f) usług w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1,

g) usług doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13;

15) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;

16) usług administracji publicznej i obrony narodowej, usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;

17) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU;

18) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje międzynarodowe eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

19) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834, 859, 1847 i 1881).

2. Decyzji o wsparciu nie udziela się również na działalność:

1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3-5 oraz art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

2)2) prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Leoncin, Latowicz, Leszno, Mrozy, Osieck, Nasielsk, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola przez dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem inwestycji początkowej, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.

3.3) Decyzji o wsparciu nie wydaje się na inwestycje odtworzeniowe.

§ 3. 1. Kryteria jakościowe, maksymalną liczbę punktów, jaką można uzyskać za każde z kryteriów, oraz sposób weryfikacji tych kryteriów:

1) dla sektora usług - określa tabela nr 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla sektora przemysłowego - określa tabela nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

3. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 oraz z 2024 r. poz. 1635) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

1) 40 % - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów,

2) 50 % - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 4 punktów

- ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe określone w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W przypadku realizacji nowej inwestycji w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest:

1) równa albo niższa od 60 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 100 mln zł;

2) wyższa od 60 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż przeciętna stopa bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 80 mln zł;

3) wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 130 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 60 mln zł;

4) wyższa od 130 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 160 %, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 40 mln zł;

5) wyższa od 160 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 200 %, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 20 mln zł;

6) wyższa od 200 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 250 %, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 15 mln zł;

7) wyższa od 250 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

3. Poziom przeciętnej stopy bezrobocia, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się zgodnie z aktualnymi na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu danymi dotyczącymi przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonymi, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.4)).

4. Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym jest realizowana inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja, jest położona w:

1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1

- przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.

5. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

1) 95 % na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

a) związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

b) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeniem oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

c) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

d) w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

e) rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

f) w zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

g) architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71 PKWiU,

h) w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

i) doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

j) centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

k) naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

- przy czym przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych, jeżeli główną działalnością określoną w decyzji o wsparciu jest usługa lub usługi określone w lit. a-k;

2) 98 % - na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

3) 95 % - na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

4) 90 % - na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

5) 50 % - w przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym w przypadku działalności, o których mowa w pkt 1-4, podstawę do obniżenia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stanowią koszty w wysokości określonej zgodnie z pkt 1-4.

§ 5. 1. Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji udzielanej przedsiębiorcy z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 8 ust. 1, których wysokość nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, o której mowa w § 8 ust. 9, albo

2) tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników

- z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca uzyskuje pomoc publiczną na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu, maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej ustalona zgodnie z ust. 1 łącznie nie może przekroczyć sumy maksymalnych dopuszczalnych wielkości pomocy wynikających z tych decyzji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6.

3. Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji albo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

4. Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku.

5. Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji. Liczba miejsc pracy oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym.

6. Zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej.

7. Pomoc udzielana na podstawie decyzji o wsparciu może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość tej pomocy nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy liczonej jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy regionalnej określonej dla danego obszaru i wyższych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

§ 6. 1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom i średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 651/2014, podwyższa się o:

1) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,

2) 10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców

- w stosunku do maksymalnej intensywności tej pomocy określonej dla poszczególnych obszarów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.

4.5) Maksymalną dopuszczalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:

I = R × (A + 0,5 × B + 0 × C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną dopuszczalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży projekt inwestycyjny,

A - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nieprzekraczającą równowartości 55 mln euro,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 55 mln euro, a nieprzekraczającą równowartości 110 mln euro,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 110 mln euro.

5. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania decyzji o wsparciu.

6.6) Inwestycję związaną z taką samą lub podobną działalnością w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia nr 651/2014 rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad nową inwestycją objętą pomocą w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NUTS 3), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.7) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 14, t. 1, str. 196), uznaje się za część wcześniej rozpoczętej nowej inwestycji.

7. Pomoc stanowi pomoc indywidualną, która podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, w przypadku gdy:

1)8) łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy ze wszystkich źródeł przekraczałaby kwotę wartości pomocy wskazanej w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

2) przedsiębiorca ubiegający się o pomoc dokonał, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przeniesienia w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, albo w dniu złożenia tego wniosku ma zamiar dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia nowej inwestycji objętej decyzją o wsparciu.

§ 7. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

1)9) 12 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)10) 14 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30 % lub 40 % zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) 15 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50 % zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej lub w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

2. W ustalaniu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu nie uwzględnia się podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 8. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji zalicza się koszty, będące:

a) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

b) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

c) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

d) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

e) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji,

f) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

- pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów;

2) dwuletnich kosztów pracy określonych w § 5 ust. 1 pkt 2 zalicza się koszty poniesione przez przedsiębiorcę na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

2. W przypadku dużych przedsiębiorców koszty nowej inwestycji określone w ust. 1 pkt 1 lit. d zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Koszty określone w ust. 1 pkt 1 zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z tytułu kosztów nowej inwestycji, jeżeli zostały poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku:

1) kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. e - jeżeli zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji, trwającego przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji;

2) kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. f - jeżeli zostały poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego.

4. Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego regionalną pomoc inwestycyjną wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego zakładu i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy - przez okres co najmniej 3 lat;

2)11) będą nabyte na warunkach rynkowych w rozumieniu art. 2 pkt 39a rozporządzenia nr 651/2014 od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6.12) Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i f, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, oraz muszą być nabyte na warunkach rynkowych w rozumieniu art. 2 pkt 39a rozporządzenia nr 651/2014.

7.13) W przypadku realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych w rozumieniu art. 2 pkt 39a rozporządzenia nr 651/2014.

8. W przypadku wsparcia udzielanego na realizację nowej inwestycji polegającej na:14)

1)15) zasadniczej zmianie procesu produkcji - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w przypadku dużego przedsiębiorcy muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesionych w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc;

2) dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu - koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji.

9. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu.

§ 9. 1. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 5 ust. 6.

2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu:

1) kosztów inwestycji jest utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres nie krótszy niż:

a) 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

b) 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

- od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;

2) tworzenia nowych miejsc pracy jest utrzymanie każdego miejsca pracy przez okres nie krótszy niż:

a) 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

b) 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

- od dnia jego utworzenia.

3. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego jest utrzymanie nowej inwestycji w regionie, w którym udzielono wsparcia, przez okres nie krótszy niż:

1) 5 lat - w przypadku dużych przedsiębiorców,

2) 3 lata - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców

- od dnia zakończenia nowej inwestycji.

§ 10. 1. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania decyzji o wsparciu.

2. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stosuje się, określone dla Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Europejską, stopy bazowe powiększone o 100 punktów bazowych obowiązujące w dniu wydania decyzji o wsparciu.

3. Zdyskontowaną wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, lub otrzymanej pomocy, na dzień wydania decyzji o wsparciu,

N - liczbę miesięcy ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, lub uzyskiwania ulg podatkowych,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

F i - wartość poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, z dnia ich poniesienia lub ulgi podatkowej z dnia jej uzyskania,

r d - stopę dyskonta wyrażoną w ułamku dziesiętnym, obowiązującą w dniu wydania decyzji o wsparciu,

m i - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania decyzji o wsparciu do dnia poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 1, lub do dnia uzyskania ulgi podatkowej.

4. Dniem:

1) poniesienia kosztu kwalifikowanego nowej inwestycji, o którym mowa w ust. 3, jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono koszt;

2) uzyskania ulgi podatkowej, o którym mowa w ust. 3, jest dzień, w którym zgodnie z przepisami o podatku dochodowym upływa termin złożenia zeznania rocznego;

3) uzyskania decyzji o wsparciu, o którym mowa w ust. 3, jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano tę decyzję.

§ 11. Wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 oraz z 2021 r. poz. 2483).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.16)

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 2813), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 742, 858, 863, 1089, 1572, 1871 i 1907.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 05.08.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2023, str. 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 oraz z 2021 r. poz. 2483), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 1265, 1301, 1719 i 2180).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 27 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 108)

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ W SEKTORZE USŁUG

Kryterium Sposób spełnienia kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji spełnienia kryterium Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: 1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2); 2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17); 3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31,27.32,27.4,27.9); 4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16); 5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5); 6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2); 7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3); 8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42); 9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1); 10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2) lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja w każdym roku okresu utrzymania w zakresie kodu głównego działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji w okresie utrzymania inwestycji (ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU). Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie: 1) 1 % kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie w danym roku podatkowym stanowią koszty: a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub 2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2 % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników. 1 W zakresie pkt 1 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji 1 % kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie stanowić będą koszty działalności badawczo-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych. W zakresie pkt 2 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania 2 % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników w ramach zakładu przeznaczona zostanie na prace rozwojowe. Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Aktywizacja zawodowa przez: 1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub 2) zatrudnienie lub zlecenie zatrudnienia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub 3) pokrywanie 80 % kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20 % wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub 4) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 4 % osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lecz nie mniej niż jednego pracownika. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja w każdym roku okresu utrzymania, że w okresie utrzymania inwestycji: 1) będzie prowadził przyzakładowy żłobek, klub dziecięcy lub przedszkole lub zleci jego utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu lub 2) zatrudni lub zleci zatrudnienie podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub 3) będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub 4) czy była zatrudniona wskazana w decyzji o wsparciu liczba pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja że w ramach nowej inwestycji przekaże w ramach zawartych umów kooperantom środki trwałe, których łączna wartość w każdym roku utrzymania nowej inwestycji wyniesie 0,5 % kosztów kwalifikowanych. Środki te będą wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie (NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja. Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2021), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 489 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia. W przypadku innego urządzenia zgodnego z poz. 489 KŚT przedsiębiorca oświadcza, że utrzyma własność co najmniej jednego takiego urządzenia zakupionego w ramach nowej inwestycji. Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez cały okres utrzymania inwestycji. Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, czy w każdym roku okresu utrzymania inwestycji, co najmniej 15 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorcy pochodziło z odnawialnych źródeł energii oraz co najmniej taka ilość energii elektrycznej została wyprodukowana w instalacji OZE powstałej po rozpoczęciu inwestycji. Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu o posiadanym statusie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku. Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące utworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz oferowanie w nich zatrudnienia dla co najmniej 80 % osób na podstawie umowy o pracę. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji roczne średnie wynagrodzenie brutto każdego pracownika zatrudnionego w ramach nowej inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu - w przypadku spółek kapitałowych lub wspólników - w przypadku spółek osobowych, przewyższy przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz co najmniej 80 % osób zatrudnionych w ramach nowej inwestycji po dniu wydania decyzji o wsparciu będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, czy przedsiębiorca w okresie utrzymania inwestycji posiada Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępujący wskazane certyfikaty dokument poświadczający posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana inwestycja. Zlokalizowanie inwestycji: 1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 lub 2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub 3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub 4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące lokalizacji inwestycji w okresie jej utrzymania, oceniane odpowiednio na podstawie tabeli nr 3 lub aktualnego obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym, obejmujące: 1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub 2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub 3) współpracę z branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, technikami, szkołami policealnymi, centrami kształcenia zawodowego, placówkami kształcenia ustawicznego lub uczelniami, polegającą na organizowaniu praktyk, staży lub szkoleń, lub 4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub 5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub 6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub 7) kształcenie dualne, lub 8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja zadeklarowanych w oświadczeniu działań w okresie utrzymania. W zakresie pkt 1 i 2 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50 % wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca składa oświadczenie, że w całym okresie utrzymania inwestycji, będzie zatrudniał co najmniej jednego pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników przedsiębiorcy. W zakresie pkt 3 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, w sprawie prowadzenia w każdym roku w okresie utrzymania inwestycji praktyk, staży lub szkoleń u tego przedsiębiorcy. W zakresie pkt 4 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, że w każdym roku w okresie utrzymania inwestycji oferować będzie, uczniom lub studentom, finansowane przez przedsiębiorcę, pozaszkolne zajęcia edukacyjne, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebne do wykonywania pracy. W zakresie pkt 5 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi. W zakresie pkt 6 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, której przedmiotem jest stworzenie w okresie utrzymania inwestycji klasy patronackiej lub laboratorium. W zakresie pkt 7 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu lub staż lub studentów studiów dualnych na praktyki zawodowe. W zakresie pkt 8 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej jeden z jego pracowników otworzy przewód doktorski w ramach doktoratu wdrożeniowego. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom: 1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa; 2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w okresie utrzymania inwestycji będzie ponosił koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja, w okresie utrzymania inwestycji.

Tabela nr 2

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWYCH INWESTYCJI REALIZOWANYCH W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM

Kryterium Sposób spełnienia kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji spełnienia kryterium Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: 1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2); 2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17); 3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9); 4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16); 5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5); 6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2); 7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3); 8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42); 9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1); 10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2) lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja w każdym roku okresu utrzymania w zakresie kodu głównego działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji w okresie utrzymania inwestycji (ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU). Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Aktywizacja zawodowa przez: 1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub 2) zatrudnienie lub zlecenia zatrudnienia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub 3) pokrywanie 80 % kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20 % wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub 4) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 4 % osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, lecz nie mniej niż jednego pracownika. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja w każdym roku okresu utrzymania, że w okresie utrzymania inwestycji: 1) będzie prowadził przyzakładowy żłobek, klub dziecięcy lub przedszkole lub zleci jego utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu lub 2) zatrudni lub zleci zatrudnienie podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego dziennego opiekuna, lub 3) będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub 4) czy była zatrudniona wskazana w decyzji o wsparciu liczba pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w ramach nowej inwestycji przekaże w ramach zawartych umów kooperantom środki trwałe, których łączna wartość w każdym roku utrzymania nowej inwestycji wyniesie 0,5 % kosztów kwalifikowanych. Środki te będą wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie (NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja. Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2021), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 489 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia. W przypadku innego urządzenia zgodnego z poz. 489 KŚT przedsiębiorca oświadcza, że utrzyma własność co najmniej jednego takiego urządzenia zakupionego w ramach nowej inwestycji. Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez cały okres utrzymania inwestycji. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie: 1) 1 % kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie w danym roku podatkowym stanowią koszty: a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub 2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2 % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników. 1 W zakresie pkt 1: oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji 1 % kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w zakładzie stanowić będą koszty działalności badawczo-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych. W zakresie pkt 2: oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania 2 % ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników w ramach zakładu przeznaczona zostanie na prace rozwojowe. Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, czy w każdym roku okresu utrzymania inwestycji, co najmniej 15 % średniorocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorcy pochodziło z odnawialnych źródeł energii oraz co najmniej taka ilość energii elektrycznej została wyprodukowana w instalacji OZE powstałej po rozpoczęciu inwestycji. Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu o posiadanym statusie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku. Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80 % osób: 1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz 2) na podstawie umowy o pracę. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w każdym roku okresu utrzymania inwestycji co najmniej 80 % osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy w związku z realizacją nowej inwestycji zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie wliczając członków zarządu - w przypadku spółek kapitałowych lub wspólników - w przypadku spółek osobowych) oraz że co najmniej 80 % nowo zatrudnionych osób do realizacji nowej inwestycji będzie posiadać wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, poświadczone dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, czy przedsiębiorca w okresie utrzymania inwestycji posiada Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępujący wskazane certyfikaty dokument poświadczający posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana inwestycja. Zlokalizowanie inwestycji: 1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 lub 2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub 3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub 4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące lokalizacji inwestycji w okresie jej utrzymania, oceniane odpowiednio na podstawie tabeli nr 3 lub aktualnego obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkolnictwem branżowym, obejmujące: 1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub 2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub 3) współpracę z branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia , technikami, szkołami policealnymi, centrami kształcenia zawodowego, placówkami kształcenia ustawicznego lub uczelniami, polegającą na organizowaniu praktyk, staży lub szkoleń, lub 4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub 5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub 6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub 7) kształcenie dualne, lub 8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja zadeklarowanych w oświadczeniu działań w okresie utrzymania. W zakresie pkt 1 i 2 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50 % wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca składa oświadczenie, że w całym okresie utrzymania inwestycji, będzie zatrudniał co najmniej jednego pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników przedsiębiorcy. W zakresie pkt 3 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, w sprawie prowadzenia w każdym roku w okresie utrzymania inwestycji praktyk, staży lub szkoleń u tego przedsiębiorcy. W zakresie pkt 4 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, że w każdym roku w okresie utrzymania inwestycji oferować będzie, uczniom lub studentom, finansowane przez przedsiębiorcę pozaszkolne zajęcia edukacyjne, mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebne do wykonywania pracy. W zakresie pkt 5 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia zawodowego, placówki kształcenia ustawicznego lub uczelni, maszyn oraz narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi. W zakresie pkt 6 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, której przedmiotem jest stworzenie w okresie utrzymania inwestycji klasy patronackiej lub laboratorium. W zakresie pkt 7 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę, centrum kształcenia zawodowego lub placówkę kształcenia ustawicznego lub uczelnią, że w każdym roku utrzymania inwestycji przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu lub staż lub studentów studiów dualnych na praktyki zawodowe. W zakresie pkt 8 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej jeden z jego pracowników otworzy przewód doktorski w ramach doktoratu wdrożeniowego. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom: 1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa; 2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń. 1 Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu i weryfikacja, że w okresie utrzymania inwestycji będzie ponosił koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, w którym realizowana jest nowa inwestycja, w okresie utrzymania inwestycji.

Tabela nr 3

MIASTA ŚREDNIE TRACĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Województwo Powiat Lp. Nazwa dolnośląskie bolesławiecki 1 Bolesławiec dzierżoniowski 2 Bielawa 3 Dzierżoniów głogowski 4 Głogów jaworski 5 Jawor kamiennogórski 6 Kamienna Góra kłodzki 7 Kłodzko 8 Nowa Ruda lubański 9 Lubań m. Jelenia Góra 10 Jelenia Góra m. Legnica 11 M. Legnica m. Wałbrzych 12 Wałbrzych świdnicki 13 Świdnica 14 Świebodzice ząbkowicki 15 Ząbkowice Śląskie zgorzelecki 16 Zgorzelec złotoryjski 17 Złotoryja kujawsko-pomorskie chełmiński 18 Chełmno inowrocławski 19 Inowrocław m. Grudziądz 20 Grudziądz m. Włocławek 21 Włocławek nakielski 22 Nakło nad Notecią rypiński 23 Rypin świecki 24 Świecie lubelskie biłgorajski 25 Biłgoraj hrubieszowski 26 Hrubieszów krasnostawski 27 Krasnystaw kraśnicki 28 Kraśnik lubartowski 29 Lubartów łukowski 30 Łuków m. Biała Podlaska 31 Biała Podlaska m. Chełm 32 Chełm m. Zamość 33 Zamość radzyński 34 Radzyń Podlaski tomaszowski 35 Tomaszów Lubelski lubuskie międzyrzecki 36 Międzyrzecz nowosolski 37 Nowa Sól żagański 38 Żagań żarski 39 Żary łódzkie kutnowski 40 Kutno łaski 41 Łask opoczyński 42 Opoczno radomszczański 43 Radomsko sieradzki 44 Sieradz tomaszowski 45 Tomaszów Mazowiecki wieluński 46 Wieluń zduńskowolski 47 Zduńska Wola zgierski 48 Ozorków małopolskie chrzanowski 49 Chrzanów gorlicki 50 Gorlice m. Nowy Sącz 51 Nowy Sącz m. Tarnów 52 Tarnów nowotarski 53 Nowy Targ tatrzański 54 Zakopane mazowieckie ciechanowski 55 Ciechanów gostyniński 56 Gostynin kozienicki 57 Kozienice m. Ostrołęka 58 Ostrołęka m. Radom 59 Radom ostrowski 60 Ostrów Mazowiecka pułtuski 61 Pułtusk sierpecki 62 Sierpc opolskie brzeski 63 Brzeg kędzierzyńsko-kozielski 64 Kędzierzyn-Koźle kluczborski 65 Kluczbork krapkowicki 66 Krapkowice namysłowski 67 Namysłów nyski 68 Nysa prudnicki 69 Prudnik strzelecki 70 Strzelce Opolskie podkarpackie dębicki 71 Dębica jarosławski 72 Jarosław jasielski 73 Jasło m. Krosno 74 Krosno m. Przemyśl 75 Przemyśl m. Tarnobrzeg 76 Tarnobrzeg mielecki 77 Mielec niżański 78 Nisko przeworski 79 Przeworsk sanocki 80 Sanok stalowowolski 81 Stalowa Wola podlaskie augustowski 82 Augustów bielski 83 Bielsk Podlaski grajewski 84 Grajewo hajnowski 85 Hajnówka m. Łomża 86 Łomża sokólski 87 Sokółka zambrowski 88 Zambrów pomorskie bytowski 89 Bytów chojnicki 90 Chojnice lęborski 91 Lębork m. Słupsk 92 Słupsk malborski 93 Malbork śląskie m. Bytom 94 Bytom m. Jastrzębie-Zdrój 95 Jastrzębie-Zdrój m. Piekary Śląskie 96 M. Piekary Śląskie m. Siemianowice Śląskie 97 M. Siemianowice Śląskie m. Sosnowiec 98 Sosnowiec m. Świętochłowice 99 Świętochłowice m. Zabrze 100 Zabrze wodzisławski 101 Rydułtowy zawierciański 102 Zawiercie świętokrzyskie buski 103 Busko-Zdrój jędrzejowski 104 Jędrzejów konecki 105 Końskie ostrowiecki 106 Ostrowiec Świętokrzyski sandomierski 107 Sandomierz skarżyski 108 Skarżysko-Kamienna starachowicki 109 Starachowice staszowski 110 Staszów warmińsko-mazurskie bartoszycki 111 Bartoszyce braniewski 112 Braniewo działdowski 113 Działdowo ełcki 114 Ełk giżycki 115 Giżycko iławski 116 Iława kętrzyński 117 Kętrzyn lidzbarski 118 Lidzbark Warmiński m. Elbląg 119 Elbląg mrągowski 120 Mrągowo olecki 121 Olecko ostródzki 122 Ostróda piski 123 Pisz szczycieński 124 Szczytno wielkopolskie chodzieski 125 Chodzież gnieźnieński 126 Gniezno kolski 127 Koło m. Konin 128 Konin pilski 129 Piła pleszewski 130 Pleszew turecki 131 Turek złotowski 132 Złotów zachodniopomorskie białogardzki 133 Białogard choszczeński 134 Choszczno gryficki 135 Gryfice stargardzki 136 Stargard szczecinecki 137 Szczecinek świdwiński 138 Świdwin wałecki 139 Wałcz

Załącznik nr 2

