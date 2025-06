§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 w lit. c w tiret pierwszym i w lit. d w tiret pierwszym, w § 19 w ust. 2 w pkt 2 w lit. a oraz w pkt 2a w lit. a po wyrazach „w specjalnościach” dodaje się wyraz „fortepianmistrzostwo,”;

2) w § 16:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „art. 37 ust. 4,”,

b) uchyla się ust. 4,

c) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 8 skreśla się wyrazy „art. 37 ust. 4 oraz”;

3) w § 20 uchyla się ust. 4;

4) w § 21 uchyla się ust. 4;



5) w § 24:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- w lit. d:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „w” zastępuje się wyrazem „dla”,

- - w tiret trzecim średnik zastępuje się przecinkiem,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) dla specjalności fortepianmistrzostwo:

- w specjalizacji budowa i renowacja fortepianów - polegającą na prezentacji na podstawie własnego lub innego projektu:

- - wykonanego przez ucznia zespołu lub podzespołu fortepianu albo modelu zespołu lub podzespołu fortepianu albo

- - poddanego renowacji przez ucznia fortepianu albo zespołu fortepianu, albo podzespołu fortepianu,

- w specjalizacji strojenie i korekta fortepianów - polegającą na wykonaniu zadań z zakresu objętego podstawą programową przedmiotu głównego, umożliwiających ocenę poziomu przygotowania zawodowego;”,

b) w ust. 3 po wyrazach „w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d tiret drugie” dodaje się wyrazy „oraz lit. e”;

6) w § 30 w ust. 2 wyrazy „jak przewodniczącego” zastępuje się wyrazami „jako przewodniczącego”.