REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1080
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych
- Data ogłoszenia: 2025-08-07
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
REKLAMA