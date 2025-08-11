REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1093
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
- Data ogłoszenia: 2025-08-11
- Data wejścia w życie: 2025-08-26
- Data obowiązywania: 2025-08-26
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
