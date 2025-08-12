REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1105
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 9 lipca 2025 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych ich użytkowania
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-08-27
- Data obowiązywania: 2025-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1108
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1107
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1106
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych ich użytkowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1105
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1104
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2025 r. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1103
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1102
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1101
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1100
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1099
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1098
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie wzoru znaku zakazu fotografowania
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1097
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1096
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Północnomazurska (PLH280045)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1095
USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów, przebudowy i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1094
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1093
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1092
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1091
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1090